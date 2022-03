Alberto Mielgo es va convertir en el primer cineasta espanyol a guanyar un Oscar a la categoria de curtmetratge d’animació gràcies a El limpiaparabrisas. Aquest reconeixement no és fruit de la casualitat, ja que fa anys que forja un prestigi gràcies als seus treballs en diversos apartats artístics des que a principis dels 2000 va recalar a Hollywood per treballar en la producció de Dreamworks Simbad: la llegenda dels set mars.

Nascut a Madrid el 1979 i criat a Torrelodones, es va formar en il·lustració i animació a l’Escola Superior de Dibuix Professional (ESDIP). Els seus primers treballs comprenen diverses pel·lícules infantils, com La llegenda de Barbanegra, Dragon Hill: el turó del drac i El Cid: la llegenda. Després de la seva primera col·laboració amb un estudi important, va començar a moure’s amb lleugeresa en grans projectes. Va formar part de l’equip d’art conceptual de La novia cadaver, de Tim Burton, i de Harry Potter i les relíquies de la mort.

«M’agrada l’animació per sobre de qualsevol art perquè inclou totes les arts», diu com a presentació a la seva web. Tota una declaració d’intencions si tenim en compte que sempre ha fet servir aquesta disciplina com a mitjà d’expressió, ampliant els seus horitzons a través d’aquesta. Per ell, Hergé, René Goscinny i Albert Uderzo són igual de claus que Diego Velázquez i John Singer Sargent, i es reconeix fan de Tintín des que tenia 3 anys i el seu pare li llegia els còmics. Va néixer la seva passió per l’art visual per explicar històries. A més, en música ha estat director artístic de diverses actuacions de la banda virtual Gorillaz i en videojoc ha participat a The Beatles: rock band.

El 2012 es va embarcar a TRON: La resistència, que li va valer el seu primer Emmy. El segon va arribar el 2019 pel curt The witness, de la sèrie de Netflix Love, death & robots. Entre mitges, va ser fitxat per Sony Pictures Animation com a consultor visual per al disseny de producció de Spider-Man: un nou univers, però no va poder acabar la seva tasca per diferències amb la productora, encara que moltes de les seves idees es van mantenir i va establir les bases de la nova cosmogonia del personatge.

Es considera intens i excèntric, també perfeccionista i apassionat. Ha viscut a Londres, París, Berlín, Tòquio i Los Angeles, ciutats per les quals es mou només amb bici, encara que també és aficionat al running. Fa uns anys va tornar a Madrid, on ha instal·lat la seva productora, Pinkman.tv. Està atent a les noves tecnologies i és expert en programari, amb el qual treballa com una extensió de les mans i mitjançant el que crea art digital.