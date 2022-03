Que verde era mi valle!, Shakespeare in Love, El major espectacle del món, My fair lady, La volta al món en 80 dies, Crash, Passejant a Miss Daisy, Green Book. És la llista de les guanyadores de l’Oscar a la millor pel·lícula més discutibles de tots els temps, i des d’ahir és una mica més llarga. En tot cas, per molt qüestionable que resulti, el triomf de CODA té una explicació o, en realitat, diverses.

Una trajectòria llorejada. Sens dubte, els acadèmics s’hauran deixat impressionar pel palmarès acumulat per CODA aquests mesos. El gener del 2021 va triomfar a Sundance emportant-se a casa el Gran Premi del Jurat, el de millor direcció, el del públic i un reconeixement especial a tot el seu repartiment. I les darreres setmanes ha obtingut tant el guardó al millor repartiment coral de mans del Sindicat d’Actors nord-americans com el de millor pel·lícula que concedeix el Sindicat de Productors, considerat una influència decisiva (des del 2007, només tres dels seus destinataris no s’han emportat l’Oscar a la millor pel·lícula). No és casual que tots dos reconeixements s’adjudiquin seguint el que es coneix com a vot preferencial, que sol afavorir les pel·lícules més accessibles i que, per tant, conviden al consens.

El timing perfecte. CODA és una obra predictible i estereotipada, que exhibeix amb desvergonyiment el seu afany per emocionar i per ser amable en lloc d’interessant; i no és inusual que siguin aquests tipus de produccions les que guanyen l’Oscar. A més, és probable que, com a reacció contra tot el dolor i el desànim causat per la còvid, l’augment de la inflació i la guerra a Ucraïna, els membres de l’Acadèmia hagin volgut premiar una ficció optimista i inspiradora que parla del triomf de una família davant de l’adversitat i dels somnis que es fan realitat. I a sobre ho fa usant el llenguatge de signes.

El missatge adequat. La pel·lícula té un repartiment compost en bona mesura per actors sords, que per tant reciten els seus diàlegs usant la llengua de senyals. És, doncs, una obra socialment rellevant; així ho va entendre Joe Biden quan, fa unes setmanes, va convidar la Casa Blanca al seu equip per mantenir amb ells una xerrada sobre accés a ocupació per a la població sorda. Atorgant-li l’Oscar, l’Acadèmia de Hollywood ha trobat la manera perfecta d’enviar un missatge d’inclusió clar.

Una rival amb febleses. Probablement molts dels votants van considerar que El poder del perro és una pel·lícula massa freda i continguda. A més, les opcions s’hauran vist perjudicades per dos successos recents: en primer lloc, els comentaris despectius que li va dedicar l’actor Sam Elliott fa setmanes possiblement van despertar el retrògrad que molts votants porten a dins i els posessin en contra d’una ficció que vincula el western i l’homosexualitat; i poc després la seva directora, Jane Campion, va ficar la pota durant la cerimònia dels Critics Choice Awards quan, dirigint-se a Venus i Serena Williams, va suggerir que el fet de ser dona li havia portat moltes més dificultats a ella que a les germanes tennistes.

Mecanismes de compensació. CODA no va obtenir nominació en la categoria de millor direcció per a Sian Heder, i potser això va motivar els acadèmics per donar-li més suport a la de millor pel·lícula, especialment sabent que a l’altra ficció dirigida per una dona, El poder del perro, no es li escaparia el premi a la millor direcció. I cal no oblidar que l’Acadèmia de Hollywood sovint es posa de part de, per dir-ho així, les pel·lícules més febles. Ho va demostrar el 2010, donant-li el triomf a En tierra hostil i no a Avatar; el 2017, preferint Moonlight abans que La La Land; i el 2020, fent que Paràsits s’imposés sobre Joker, L’irlandès i Habia una vez... en Hollywood.