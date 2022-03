L’escalenc Josep Tero celebra els seus cinquanta anys dedicats a la música amb nous projectes entre mans, amb un llibre i un disc que sortirà publicat al maig i que aquesta setmana presenta, primer al Barnasants a Barcelona i l’endemà, 2 d’abril, a Aiguaviva dins les activitats de Al Gironès llegim. Es tracta de Fugir i salvar-se, l’onzè disc d’estudi d’una carrera que, sempre amb la Mediterrània com a fil conductor de la seva música, li ha permès recórrer escenaris d’arreu dels Països Catalans, Europa i l’Àfrica.

Premiat a la II Promoció de Noves Veus a la Cova del Drac, just després de Ramon Muntaner i Joan Isaac, el músic escalenc arriba al mig segle de carrera amb més d’un centenar de cançons en onze discos enregistrats entre 1986 i 2021, a més d’una llarga llista de temes com a adaptador, compositor o lletrista per a cantants com Marina Rossell o Maria del Mar Bonet.

«Entre el que he fet per mi i el que he fet pels altres hi ha moltes cançons, tot plegat és per celebrar-ho», bromeja el cantautor.

«La Mediterrània és el que em defineix. No sé trobar altres expressions, perquè l’arrel és molt profunda. No és la música d’un país ni de dos ni de tres, és la de tota la Mediterrània la que em captiva, la que m’ha dut arreu i m’ha permès cantar amb molta gent diferent, recorrent totes les costes d’aquest mar», diu. «L’arrel sempre truca a la porta, perquè és la manera d’explicar-nos», afirma.

Ara festeja aquest mig segle en actiu amb Fugir i salvar-se, un disc «amb un tema molt antic, però molt vigent», la necessitat d’exiliar-se per a salvar la vida i la identitat. Sortirà amb Temps Record, produït i arranjat per Ferran Martínez i combina cançons amb música sefardita amb lletres seves en català i balades de trobador. En aquest cas, amb música de Raimon de Miraval i textos seus i d’altres amb Tero musicant textos de Jordi de Sant Jordi -en traducció de Carles Duarte- i anònims, com una trobairitz provençal adaptada per Alfred Badia.

Pel que fa al llibre que també sortirà enguany, l’escriu Ramon Moreno i es titularà Josep Tero en 21 cançons. Publicat per Cal·lígraf, serà «una bona oportunitat per despertar totes aquelles memòries relacionades amb les cançons i que no es diuen quan es presenten».