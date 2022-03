El festival Espurnes de Llagostera recupera el seu format original i redobla l'aposta, amb dos dies d'actuacions gratuïtes al parc de l'Estació. Serà el 6 i 7 de maig, amb concerts divendres a la nit i activitat durant tot el dissabte que portaran al poble músics com Gemma Humet, La Ludwig Band, Caïm Riba o Valira, el nou projecte del guitarrista de La Raíz.

Malgrat que els organitzadors -la promotora La Tornada i el grup Sotrac- s'havien plantejat combinar el format prepandèmia amb els concerts de pagament que han fet els darrers dos anys per la covid, finalment han optat per «reafirmar» el model inicial, explica Artur Comas, de Sotrac.

Amb un cartell paritari, l'organització s'ha proposat retornar al model de festival «obert, gratuït i familiar» i «fer d'aparador d'artistes que costen de veure a la zona», segons Rocío Rodríguez de La Tornada.

Aquesta edició comptarà amb algunes estrenes destacades, com les de Gemma Humet que presentarà Rere tot aquest fum per primer cop a les comarques gironines; Joan Reig, que també arriba amb nou disc sota el braç o Anna Andreu, que acaba de publicar La Mida i també en farà l'estrena a la demarcació.

Així mateix, també serà una oportunitat per sentir Valira, que presentarà Supernova per primer cop a Girona o una nit empordanesa amb l'actuació de La Ludwig Band i Fetus reivindicant el repertori de Jaume Arnella en clau punk.

També passaran per l'Espurnes Guineu, Secundària, el cantautor Alverd Oliva i el grup amfitrió del festival, que hi estrenarà el directe d'Una sola flama, la cançó dels cinc anys del festival.

L'Espurnes tampoc perdrà l'activitat matinal i hi haurà concerts i activitats durant tot el dissabte al matí. Caïm Riba presentarà Llunes de plató, el disc que li acaba de donar el Premi Enderrock a millor disc de cançó d'autor. A més, també hi haurà la Colla Jove Percunautes, un projecte comunitari de percussió format a Santa Cristina d'Aro, i un taller de malabars per als més petits.