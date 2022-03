Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) crea un nou festival artístic que té la llum i el mar com a protagonistes. LumLab se celebrarà en dotze espais diferents de la ciutat durant les tardes i les nits d'aquesta Setmana Santa. Aplegarà artistes internacionals, però també donarà projecció al talent local, perquè la meitat de les propostes portaran signatura ganxona. La comissària del LumLab, Maria Güell, subratlla que el festival, sobretot, «mirarà cap a mar» per remarcar un dels trets distintius de Sant Feliu. Espais interiors i exteriors jugaran amb la llum, els colors i les formes per donar una nova imatge de la ciutat. El festival s'emmarca dins del projecte Ciutat d'Art, que vol dinamitzar turísticament i econòmicament Sant Feliu.

Del 14 al 18 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa, Sant Feliu de Guíxols tindrà un nou festival, el LumLab. Combinarà projeccions i jocs de llum amb elements arquitectònics del patrimoni ganxó i, sobretot, el mar. Per això, les dotze propostes que s'hi podran veure s'han distribuït a primera línia de la badia o en espais a tocar d'aquesta zona. El tret de sortida del festival el donarà un espectacle que, com ha concretat la regidora de Cultura, Núria Cucharero, «encendrà la badia». Hi participaran diferents embarcacions que arribaran per mar i que, des de l'aigua estant, jugaran amb la foscor, les onades i la llum. Serà el Dijous Sant a les nou del vespre. A partir d'aquí, i durant els dies del festival, el LumLab farà valdre els diferents trets identitaris de Sant Feliu de Guíxols a través de les instal·lacions que es desplegaran a diferents punts del municipi. Hi haurà presència d'artistes internacionals, però també es donarà projecció al talent local. El gruix d'instal·lacions s'encendran entre les nou del vespre i la una de la matinada. Tot i que amb l'objectiu d'obrir-se també al públic familiar, aquelles que estiguin en espais exteriors es podran veure entre les cinc de la tarda i les nou de la nit. Onades de llum i làmpada de saló Per posar alguns exemples, l'estudi Nueveojos convertirà els pins del passeig en més de 400 metres d'onades de llum. A peu de badia també s'hi podrà veure una gran làmpada de saló, obra de l'estudi Un Parell d'Arquitectes, que se suspendrà a una altura de 3,5 metres i que reflectirà la llum damunt la sorra i el mar. A la plaça del Mercat, s'hi farà una instal·lació en què quatre focus de llum fondran 24 rajoles gegants de xocolata. O a La Rambla, davant el Museu d'Història de la Joguina, dues llengües inflables de 10 metres de llargada reaccionaran a través del so, en un joc que convidarà els visitants a parlar a través d'un micròfon i veure de quina manera la seva veu s'il·lumina en temps real. Projeccions a la façana del Casino de la Constància, dins el niu de metralladores del Fortim, escultures lluents i policromades a l'Espai K o tallers familiars de llum i ombra completen el cartell d'aquest primer LumLab. L'objectiu, destaca la comissària Maria Güell, és «explorar aquells paisatges de Sant Feliu de Guíxols a través de la llum» i, sobretot, valorar una ciutat que mira a mar. El nou festival és una de les peces que s'incorporen dins l'estratègia guixolenca de potenciar-se com a Ciutat d'Art. Un projecte que, com ha avançat l'alcalde Carles Motas, també «s'acompanya amb diferents transformacions urbanístiques», que començaran a concentrar-se en ferm a partir d'aquest pròxim mes de maig.