L’actor nord-americà Bruce Willis es retira de la interpretació després d’haver sigut diagnosticat d’afàsia, un trastorn neurològic que afecta la seva capacitat per parlar i comunicar-se. Així ho va anunciar la filla gran de Willis, Rumer Willis, a través del seu compte d’Instagram. «El nostre estimat Bruce ha experimentat problemes de salut i se li ha diagnosticat recentment afàsia, la qual afecta les seves habilitats cognitives», diu el comunicat. «A causa d’això, i després d’haver-ho pensat molt, Bruce abandonarà la carrera que tant ha significat per a ell».

«És un moment molt dur per a la nostra família i agraïm molt el vostre amor, la vostra comprensió i el vostre recolzament», prossegueix el text. «Estem afrontant això com una família forta, i volíem que ho sabessin els fans perquè sabem el que ell significa per a vosaltres, igual com vosaltres per a ell. Com Bruce diu sempre, ‘viviu el moment’, i això és just el que planegem fer».

Bruce Willis, que aquest mes ha complert 67 anys, és mundialment conegut per la seva interpretació de l’oficial John McClane a la sèrie ‘La jungla de cristal’. L’actor ha aparegut en més de 60 pel·lícules, entre les quals s’inclouen èxits de taquilla com ‘Pulp Fiction’, ‘Sin City’, ‘Doce monos’, ‘El cinquè element’, ‘Armageddon’, ‘El sisè sentit’, ‘El protegido’, ‘Glass’ o ‘Looper’.