La Bisbal d'Empordà escalfa motors pel primer Empordà Music Festival, una cita que neix «de les ganes i la necessitat de tenir un esdeveniment propi amb essència empordanesa, lluny de la primera línia de mar però amb l’objectiu de marcar l’agenda musical de l’estiu», segons l'organització, que avui l'ha presentat en públic.

El festival organitzat per Els Voltors se celebrarà el 30 de juliol a l’aparcament del Camp de Futbol Vell, un recinte amb capacitat de fins a 5.000 persones. Com ja va avançar Diari de Girona, comptarà amb més de deu hores de música en directe amb cinc bandes i dos discjòqueis: Zoo, Lágrimas de Sangre, Zzoilo, La Fúmiga, la Orquestra Di-versiones, Carlos Selektah i Carles Pérez.

La música serà l’atracció principal del festival bisbalenc, però pas no l’única: el públic assistent podrà gaudir de diferents ambients per cada moment de la nit a l’anomenada Zona Village: relaxar-se al chill-out, degustar productes gourmet de les parades de foodtrucks o esdevenir les estrelles del photocall, entre d’altres. Tot, a preus populars: 15 euros per a les persones d’entre 6 i 14 anys i 25 per a les de més de15 anys.