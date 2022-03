«El que vull és que la gent no es fixi només en la música, sinó en el missatge que hi ha al darrere, perquè encara és vigent», resumeix el tenor Mark Padmore. El britànic actua aquest diumenge a les set a l’Auditori de Girona en el que serà un dels esdeveniments destacats de l’any pels amants de la clàssica: el debut a la ciutat de l’Orchestra of The Age of Enlightenment, una de les formacions més importants en la interpretació de la música barroca amb instruments d’època, amb La Passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach.

Dirigida pel mateix Padmore, que també interpreta el paper d’Evangelista, la formació oferirà una peça que «fa reflexionar sobre el patiment i sobre quin sentit té, un missatge que encara és ben vigent». «La Passió no és només explicar una història que va passar fa 2.000 anys, és difondre un missatge que encara és rellevant ara», continua.

La Passió «és la història d’un home que és traït pels seus amics, no només per Judes, també per Pere, que li gira l’esquena. És acusat de coses greus, arrestat, burlat, torturat i finament mort i això, d’alguna manera, encara passa en moltes parts del món, per això m’agrada que el públic hi empatitzi i entengui que és una història contemporània encara, que vegi tot el missatge rere la música», assenyala.

Estrenada l’any 1724 a l’església de Sant Nicolau de Leipzig, la Passió segons Sant Joan és la més antiga de les dues passions conservades íntegrament: una obra litúrgica de gran força dramàtica i riquesa musical que Padmore vol potenciar amb la posada en escena.

Gairebé una trentena de persones sobre l'escenari, entre cantants que fan els corus i els solos i els músics de l’Orchestra of The Age of Enlightenment, treballen plegats per a mostrar «tot el dramatisme» de la Passió.

«És una Passió diferent de la de Sant Mateu, les escenes entre Pilates i Jesús són molt fortes, hi ha punts de confrontació molt dramàtics i per això tota la interpretació està clarament enfocada a això», apunta.

La versió que Mark Padmore porta a Girona de la peça de Bach és sense conductor, a diferència d’altres propostes. «Com que aquesta versió és sense conductor, el meu rol ha estat dirigir els assajos per aconseguir que tothom escolti molt els altres. Quan Bach va estrenar la Passió també ho va fer sense conductor, només eren un grup d’intèrprets que es coneixien molt bé i és el que hem intentat treballar també nosaltres, anar tots a l’una», diu el tenor, que ja havia cantat a Girona el 2017, però que és la primera vegada que hi porta un recital dirigit per ell.

«Encara hi ha Passions conduïdes i al llarg d’aquests anys n’he fet de tota mena, amb diversos conductors i acompanyaments orquestrals, i totes les versions tenen coses interessants, però aquesta intenta que tots els intèrprets siguin responsables els uns dels altres, que caminin en la mateixa direcció per captar i mostrar la força d’aquesta història a l’audiència», explica Mark Padmore, que fa més de tretze anys que fa d’Evangelista en aquesta peça musical

Conversa de Comadira i Nadal

Una estona abans del concert de l’Orchestra of The Age of Enligtenment, a un quart de set de la tarda, hi ha prevista Girona i la seva poesia, una conversa entre Joaquim Nadal i el poeta Narcís Comadira, artista convidat de la temporada a l’Auditori, sobre la ciutat que imaginen i coneixen, l’un des de la literatura i l’altre des de l’experiència de la política municipal.