Pares normals, la primera comèdia musical creada pel grup Els Amics de les Arts, s’estrenarà el 18 de novembre al Teatre Poliorama i comptarà amb la direcció de Sergi Belbel. Enric Cambray, Júlia Bonjoch, Albert Pérez, Annabel Totusaus i Lucía Torres, amb Bernat Cot, Víctor Gómez i Anna Herebia, protagonitzaran l’espectacle que homenatja les sempre difícils relacions entre pares i fills, amb un repertori de cançons inèdites que recullen la sensibilitat de les històries que conté la discografia del grup format per Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Daniel Alegret.

Els Amics de les Arts, Marc Artigau i Minoria Absoluta van revelar ahir a la tarda, en un acte celebrat a la sala La Paloma de Barcelona, els detalls d’aquest musical, que compta amb una banda sonora de cançons inèdites de la banda, interpretades pels actors i actrius. En la presentació, el trio va interpretar en directe algunes cançons que formen part de l’espectacle amb les veus dels protagonistes de l’obra, tot i que al Teatre Poliorama no seran ells els músics que toquin les cançons en directe.

L’obra se centra en la història de l’Aran, un advocat d’uns trenta anys que ha decidit muntar la seva vida a milers de quilòmetres de distància dels seus pares, perquè «no hi ha res més allunyat d’ell i de la seva manera d’entendre el món que els seus pares». En un viatge a Barcelona per explicar-los que es casa, un accident inesperat trenca tots els seus plans i fa que el protagonista hagi de replantejar-se la seva existència, i comenci a veure els seus pares d’una altra manera.

Per a la composició de les 14 noves cançons que formen part d’un musical «poc normal», segons van assenyalar ahir els seus impulsors, han fet una immersió en alguns dels musicals més influents dels últims anys. La primera cançó es va fer pública just un any abans de l’estrena del musical, el passat 22 de novembre del 2021.

Els autors de temes com Jean Luc o Ja no ens passa han estat vinculats a les arts escèniques amb anterioritat, treballant en espectacles teatrals i van arribar a tenir alguns papers a sèries de televisió. Durant el confinament, van guionitzar i enregistrar la sèrie Atrapats Aquí estrenada a YouTube.