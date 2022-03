Coque Malla, Ramon Mirabet i Els Pets tanquen el cartell del festival Som de Mar de Lloret. El certamen que organitzen la promotora del festival U98 Music i l'Ajuntament de Lloret de Mar als jardins de Santa Clotide se celebrarà del 19 al 27 d'agost.

El festival incorpora als ja anunciats Manel, Blaumut, Rosario o Joan Dausà els concerts de Ramon Mirabet (20 d'agost), Coque Malla (21 d'agost) i Els Pets (27 d'agost).

A més, la direcció del festival ha donat a conèixer part de la programació musical de l'escenari del Village, on actuaran artistes locals com Tramma, Roger Padrós, Elisabeth Borne, Conttra, Cesc Sansalvador i Rocio Caamaño.

La resta de la programació del talent local es farà a través d'un concurs a les xarxes socials del festival, entre els diferents candidats que s'han presentat.

El festival selvatà amplia aquesta edició la seva capacitat per arribar a un aforament màxim de 1.200 localitats i disposarà de nous espais de gastronomia, tant als jardins com a l'accés de Sa Boadella, on es crearà un espai obert a tot el públic.