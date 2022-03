L’editorial Gavarres ha recuperat La geografia íntima de Josep Pla, l’assaig literari que l’escriptor i periodista Miquel Pairolí va dedicar als escenaris més rellevants de l’empordanès. Publicat inicialment el 1996, és una relectura acurada de les obres que l’escriptor de Palafrugell va dedicar a quatre poblacions catalanes i la seva gent: Girona, un llibre de records; Barcelona, una discussió entranyable; Cadaqués; i Palafrugell, peix fregit.

Pairolí, gran admirador de la literatura planiana, ofereix a La Geografia íntima de Josep Pla el que ell mateix definia a l’estudi previ com «una aproximació interpretativa, personal i lliure», sense pretensions de fer-ne «ni un treball d’erudició ni d’anàlisi filològica», als llibres que va dedicar a poblacions que el van marcar durant la seva vida: Palafrugell, lloc natal i darrer destí (a Llofriu) en els seus anys de maduresa; Girona, com a ciutat on va tenir «ensenyances fonamentals» més enllà de l’aprenentatge acadèmic; Barcelona, on es va concretar la seva vocació literària i Cadaqués, poble que va conèixer ja de jove i que sempre el va atreure per les seves singularitats.

L’assaig, que s’ha reeditat ara dins la col·lecció Narratives de Gavarres amb un epíleg de Xavier Pla, es completa amb tres aproximacions a altres obres i aspectes de l’obra planiana: la narració Pa i Raïm, El quadern gris i les pensions que va freqüentar Pla.