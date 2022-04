La batalla de los ausentes de la veterana companyia La Zaranda arriba avui al Teatre Municipal de Girona. La companyia proposa una sàtira sobre la memòria, la guerra i el poder en una funció que inclou subtítols, audiodescripció, bucle magnètic individual i so amplificat amb auriculars per a persones amb discapacitat sensorial i gent gran. Amb anys d’experiència en el teatre de l’absurd, La Zaranda ha desenvolupat un llenguatge propi molt característic, on l’humor és la clau utilitzada per parlar d’una manera crítica sobre temes com la guerra i el poder. En aquest espectacle, tres actors es reuneixen en una trinxera i rescaten piles de persones absents, morts d’una lluita sorda i silenciosa per celebrar una commemoració d’una batalla oblidada.

La peça porta a escena els tres actors originaris de la companyia: Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano i Enrique Bustos.