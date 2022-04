«Les cançons d’amor i de sentiments són eternes, quan fas lletres relacionades amb la societat, aquesta es mou a una velocitat que ho fa tot molt més complicat», assegura Francesc Ribera, Titot, cantant de Brams. El grup, que enguany celebra el seu trentè aniversari amb una gira que aquest dissabte passarà pel festival Strenes de Girona, es va fer popular als 90 cantant a l’independentisme quan no era un tema que estigués sobre la taula en el debat polític.

Amb l’experiència d’aquestes tres dècades, Titot assegura que, malgrat que algunes de les seves cançons han caducat, n’hi ha algunes que «es mantenen lligades a l’actualitat de forma pràcticament literal» i d’altres que, si bé tenien un context determinat, el seu missatge perdura. «Tenim una cançó dedicada a la Llei Corcuera, que ja ningú se’n recorda, però ara hi ha la Llei Mordaça que és igual o pitjor», posa com a exemple, assenyalant que «no és gens bona aquesta vigència, perquè vol dir que no hem avançat o que hem tornat a caure amb els mateixos problemes».

Ara, però, diu, seria «molt més difícil» fer lletres com les que feia Brams, perquè les xarxes fan que tot caduqui més ràpid. «Ara fas cançons i abans d’acabar-la de rumiar i assajar, ja la pots llençar perquè ha quedat obsoleta. S’ha d’anar molt amb compte, perquè cada cop ha anat costant més fixar la perdurabilitat de les cançons», resumeix el cantant.

Dissabte actuen a Girona amb Baula rere baula, una producció per encàrrec del Barnasants amb què commemoren les tres dècades de la publicació del primer disc del grup, Amb el rock a la faixa, un aniversari que es complia el 2020 i que van haver d’aplaçar per la pandèmia. En total, ofereixen una desena de concerts en teatres i auditoris d’arreu dels Països Catalans en que es reivindiquen «com una baula més de la cadena que enllaça les antigues generacions de la cançó protesta amb les noves».

«La nostra funció en la cultura és ser una baula més, anar fent relleus confiant que el fet de cantar continuï sent una excusa per explicar històries i queixar-se», diu Ribera, que assenyala que les circumstàncies polítiques incideixen a l’hora de buscar un hereu clar a la formació.

«Quan vam començar, l’independentisme era relativament marginal i reivindicar-lo era una manera de construir-se a un mateix. Ara que l’independentisme és transversal i ja no és una cosa de joves perquè ocupa totes les generacions, és més difícil conduir la rebel·lia i la necessitat de construir una identitat quan ets jove a través de lemes i idees que comparteixes amb pares i avis», diu. «Això podria ser dolent perquè el relleu no està tan clar, però és positiu perquè vol dir que l’independentisme ha sortit de la marginalitat», sentencia.

Respecte al concert que oferiran demà al Teatre Municipal de Girona, assenyala que han volgut «mostrar tots els pals musicals i argumentals» del grup, fent un recorregut per aquests trenta anys, amb un equilibri entre els primers discos i els tres publicats després del 2010, quan van tornar després de plegar el 2005, els àlbums «dels que musicalment estem més orgullosos».

Després de Brams i dels mil-i-un projectes que ha anat tenint (Mesclat, Aramateix, Dijous Paella), Francesc Ribera va passar per la política com a regidor de la CUP a Berga -«ara continuo implicat en política tot i no ser càrrec electe», diu- i posteriorment va fer d’hostaler a Portbou. Tot i així, no ha deixat de cantar mai: «sense pretendre-ho massa et va trucant gent, i és una sort mantenir el contacte amb la professió més enllà del dia a dia».