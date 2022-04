El festival Ítaca oferirà espectacles de drons a l'Escala, Palafrugell i l'Estartit en l'edició del desè aniversari. El certamen empordanès oferirà d'abril a juliol trenta-sis concerts d'artistes com Goran Bregovic, Oques Grasses, Skatalà o Doctor Prats. Els darrers noms a afegir-se al cartell del festival són Manel i Albert Pla amb Diego Cortés, que actuaran a Corçà el 10 i 11 de juny i Andrea Motis, que ho farà a l'escenari de les havaneres de Calella el 3 de juliol.

El festival, que ja ha venut 8.000 de les 25.000 entrades que posa a la venda, oferirà per primera vegada tres espectacles gratuïts de llums amb drons per celebrar el desè aniversari. Seran a l'Escala (14 abril), Palafrugell (27 de maig) i l'Estartit (24 de juny) i aniran a càrrec de Flock Drone Art, la primera empresa catalana i una de les primeres europees a oferir espectacles d'aquesta mena.

També organitza per primera vegada un recital a l'Auditori de Girona, el de Goran Bregovic, i fa dos murals commemoratius a l'Escala i Palafrugell per celebrar la primera dècada de vida. Són dues pintures de grans dimensions de l'artista Roc Blackbloc i que formen part del seu projecte Murs de Bitàcola per reivindicar la memòria col·lectiva de les comunitats.

Com és habitual, en aquesta edició manté l'aposta per combinar concerts multitudinaris amb actuacions de petit format a l'Empordà, en escenaris de Gualta, La Peral Caella, l'Escala, l'Estartit, Palafrugell i Torroella.