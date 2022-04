L’historietista, dibuixant i il·lustrador Miquel Fuster, que durant 15 anys va haver de malviure al carrer, ha mort als 78 anys, segons ha informat la fundació Arrels, que el va ajudar a sortir de la intempèrie i dedicar-se els últims anys de la vida a explicar que viure al ras no és una cosa normal.

Fill d’aragonesos, Fuster va néixer a Barcelona el 7 de febrer de 1944 i va iniciar la carrera professional als 16 anys, quan va entrar a treballar com a aprenent a l’Editorial Bruguera, per ingressar després a la plantilla de l’agència Selecciones Ilustradas, on es va especialitzar en còmic romàntic.

Durant els anys 70 va continuar treballant per a Norma Editorial, però el 1987 un incendi fortuït a casa seva i l’addicció a l’alcohol el van empènyer a viure al carrer.

Durant 15 anys, entre 1988 i el 2002, va malviure deambulant pels carrers de Barcelona i d’altres municipis, com Reus (Tarragona), i obtenia algun recurs venent aquarel·les de toros i flamenques per als turistes, fins que finalment va haver de començar a demanar almoina.

Reconeixements

El 2003, amb poc més de 40 quilos de pes –mesurava 1,82 centímetres–, va trobar el recolzament en la fundació Arrels, que el va ajudar a deixar l’alcohol i li va oferir una habitació on començar a pintar.

El desembre del 2007 va començar a publicar els esbossos de les seves vivències en un blog i va acceptar l’oferta de l’editorial Glénat de recollir-les en un àlbum, i el 2009 va obtenir el reconeixement de la Generalitat, que li va atorgar una menció d’honor en els 27è premis Serra i Moret al civisme.

Autor de diverses novel·les gràfiques, Miquel Fuster va utilitzar la seva obra per donar a conèixer a la ciutadania què significa viure al carrer, i en els últims anys, a través del seu blog personal, ho va explicar a centenars d’estudiants i joves. També va organitzar exposicions amb les seves il·lustracions i va col·laborar en nombroses accions impulsades des d’Arrels.

L’últim projecte en el qual va col·laborar va ser ‘#Visibles’, amb un mural de gran format amb la seva fotografia que actualment ocupa la façana del centre cívic Cotxeres-Casinet, al barri de Sants, on havia viscut.

Ajuda a d’altres

«Visc el meu passat en el meu present. La vida avorrible que vaig viure ahir té continuació en la que relato avui. És el drama existencial dels llançats al carrer. És la sordidesa d’una tragèdia personal abocada a la més gran de les misèries que, qualsevol que hi hagi sobreviscut, li quedaran gravades al rostre i l’ànima per la resta dels seus dies», relatava Fuster en les seves intervencions.

L’il·lustrador definia viure al carrer com ser «en un món inconnex, enigmàtic, en un silenci i en una soledat inexplicables, amb una tensió que presagia accions d’una violència incontenible. Un món ple de represàlies, d’aflicció i de dolor».

Il·lustrador de professió, Miquel Fuster mai va deixar de dibuixar, tampoc durant els 15 anys que va viure al carrer, i des de feia anys residia en un pis i formava part de l’equip directiu d’Arrels, actualment com a membre del patronat de l’entitat, aportant el seu punt de vista i experiència.

La fundació ha lamentat la mort de Fuster i ha recordat que viure al carrer comporta per a la persona estar exposada a molts riscos, deteriora la salut i escurça els anys de vida. Arrels ha remarcat que en els tres primers mesos d’aquest any han acomiadat ja nou persones sense llar que han mort, és a dir, una mitjana d’una mort cada 10 dies. De les nou persones sense llar mortes a Barcelona, quatre vivien al carrer i de mitjana tenien 66 anys.