El músic i compositor Rufus Wainwright portarà al festival de Peralada la seva segona òpera, Hadrian, la història d’amor homosexual entre l’emperador romà Adrià i el seu jove amant amb una proposta escènica de Jörn Weisbrodt inspirada en l’obra del fotògraf Robert Mapplethorpe. Serà el 29 de juliol, en l’estrena de l’òpera a Catalunya després del seu pas, dos dies abans, pel Teatro Real de Madrid. Així ho ha explicat el mateix Wainwright aquest divendres a Barcelona amb Jörn Weisbrodt i el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà, tot defensant que Hadrian busca «crear una connexió per unir l’òpera amb el públic contemporani».

Wainwright explica que és una òpera contemporània profunda, complexa i madura amb llibret del dramaturg canadenc Daniel MacIvor i que en quatre actes narra el darrer dia de vida de l’emperador romà, un personatge «polèmic i contemporani en moltes maneres» que va governar entre els anys 117 i 138 dC.

Amb aquest projecte el cantant vol tornar als clàssics de la mateixa manera com creu que Mapplethorpe (1946-1989), recordat per la seva obsessió per l’antiga Grècia i els retrats de nus, també va voler reivindicar-los «per salvar la bellesa davant la destrucció de la sida» als anys 80 del segle XX.

Per a ell, resulta oportú que la seva obra transmeti aquesta voluntat de recerca de la bellesa ara «que està sent un any dur per a Europa» per la invasió russa d’Ucraïna, i proposar aquesta peça al festival de Peralada posa de manifest la importància de la cultura i la pau.

Per la seva banda, Weisbrodt subratlla que la proposta escènica presenta un «poema visual» i una narrativa construïda a partir de les projeccions de 300 imatges de Mapplethorpe mitjançant les quals espectador percebrà les tensions i els turments dels diferents personatges i el dramatisme de la trama.

Per a ell, Hadrian condensa «la riquesa de l’òpera i de les històries èpiques d’amor» amb un repartiment encapçalat per Thomas Hampson, Ainhoa ​​Arteta, Xabier Anduaga, Rubén Amoretti i Vanessa Goikoetxea en els rols principals, que estaran acompanyats pel Cor i Orquestra Titulars del Teatro Real de Madrid i amb Scott Dunn al podi.

Sobre la seva segona incursió en l’òpera, Wainwright defineix la composició musical com «més obscura i potent» que Prima Donna, el seu debut líric. Va confirmar, a més, que vol fer una tercera peça operística, però que de moment acaba d’escriure una obra de teatre musical i que també està treballant «en una peça clàssica» sense entrar en més detalls.

Coincidint amb l’òpera, el Palau Robert de Barcelona acull fins al 29 d’abril l’exposició Flowers and people, que aplega fotografies de Mapplethorpe que estableixen un diàleg visual amb l’òpera de Wainwright, i que està comissariada pel mateix Weisbrodt.