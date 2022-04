La dansa i les arts vives agafen el protagonisme aquest cap de setmana a Olot en el primer tast del Sismògraf. Tot i que no serà fins la setmana vinent quan el festival s’escampi per la ciutat, Ada Vilaró, Jansky i la companyia Maduixa ofereixen demà un primer tastet del festival, que aquest compta amb més espectacles internacionals que mai i més propostes en espais naturals i singulars. La programació posa l’accent en els reptes ambientals, socials i relacionals i aquesta primera jornada introductòria vol ser una carta de presentació del que es veurà del 7 al 10 d’abril, quan arribaran el gruix de les propostes, tot i que n’hi ha de previstes fins a finals de mes.

Així, el Sismògraf proposa per aquest dissabte un solo performàtic d’Ada Vilaró des de la gredera del volcà Monsacopa. Es tracta de S.O.S., una proposta que aborda els efectes de la crisi climàtica sobre el planeta i sobre nosaltres mateixos.

També Migrare, que es podrà veure a El Firal Petit, en què la companyia Maduixa reflexiona a través de la dansa i el circ sobre les migracions, i Insecta Dance Music, un concert de realitat sonora augmentada del duet Janksy al Teatre Principal. Partint del so dels insectes, les notes i ritmes que generen quan es comuniquen, vol reivindicar el seu paper essencial en els paisatges sonors i en la sostenibilitat del planeta.

Dansa per tothom a Salt

La dansa també centra la programació d’aquest cap de setmana al Teatre de Salt de la mà d’artistes com Lali Ayguadé i Roberto G. Alonso.

Dissabte, Ayguadé porta a l’escenari Gikari, l’espectacle amb què va guanyar el Premi Butaca a la millor intèrpret femenina de dansa el 2021. Des de la dansa contemporània, la ballarina i Akira Yoshido plantegen un duet que convida a analitzar tota la complexitat humana humana.

Diumenge serà el torn de Marúnica, un espectacle de dansa familiar amb autoria, coreografia i direcció de Roberto G. Alonsoninspirat en l’obra de la pintora gallega Maruja Mallo, el geni de la qual quedà a l’ombra d’altres noms de la seva generació com ara Dalí, Lorca o Buñuel. El muntatge, pensat per a un públic a partir de cinc anys, visibilitza el vessant artístic, creatiu i feminista d’una dona avançada a la seva època amb un espai escènic sorprenent, inspirat en obres de l’artista i d’altres surrealistes com Giorgio de Chirico.