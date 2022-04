Abacus Cooperativa transformarà un dels seus establiments a la ciutat de Girona per donar més protagonisme a l’apartat de llibreria. Remodelarà una de les dues botigues de la ciutat -encara no se sap quina- per convertir-la en un espai-llibreria i hi impulsarà una agenda d’activitats per dinamitzar-la. Es tracta d’un nou model d’establiment que aquesta setmana ha començat a implantar a Barcelona i que busca afavorir l’accés a quasi tot el fons editorial existent des de qualsevol punt del país.

D’acord amb el pla d’acció de la companyia, al llarg d’aquest any transformarà quinze establiments d’arreu de Catalunya en la mateixa línia. La nova estratègia permetrà que qualsevol persona pugui accedir a qualsevol llibre en 24 hores des de qualsevol indret de l’Estat a través de la compra en línia, segons explica Abacus en un comunicat.