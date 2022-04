Encara no havia sortit ningú l’escenari que al Municipal ja s’hi havia cridat «Visca Berga» i cantat Rosa d’abril i «Puta Espanya» a ritme de pasdoble. Reivindicació, gresca i nostàlgia es van unir dissabte en el concert que Brams va oferir per l’Strenes dins la petita gira amb què celebra els trenta anys del seu primer disc.

Amb samarreta en record al líder cors Yvan Colonna, Francesc Ribera Titot i els seus van sortir a escena per reviure temes com Massana, Soc d’un país, Dilluns que ve o Anem tancant les portes a la por demà, que va fer aixecar tothom. Eren a Girona, prop de l’Onyar, i van enamorar els seus fans tant com abans.

Entre crides a la defensa de la llengua, a l’internacionalisme i a continuar perseverant per avançar cap a la independència «sense buscar traïdors per Twitter», a més de les seves habituals odes a la festa i la beguda, la banda berguedana va anar recuperant clàssics de quan, abans que l’independentisme fos el pa nostre de cada telenotícies, ells ja cantaven a favor de l’estat propi.

Versions actualitzades de Brindis -«brindem pel cunyat d’Urdangarin»- o El president -»Jordi Pujol, sexe, Andorra i rock&roll»- van entusiasmar una platea on onejaven unes quantes banderes amb l’escut de llunes minvants de Berga.

Record per a Guillem Terradas

Les exclamacions de «Titot, president!» van ser correspostes amb un «no anem prou malament, oi?» del cantant, que va tancar el concert amb un «exercici d’identitat berguedana»: dedicant L’últim tirabol al «camarada» gironí Guillem Terradas, mort fa uns mesos i entonant La plaça per acabar una nit dedicada a la protesta i el record.