Foto Torroella homenatja el poeta Gabriel Ferrater a l’exposició «Correlats». Coincidint amb l’Any Ferrater, setze fotògrafs de l’entitat s’han inspirat en l’obra del poeta en una mostra que es podrà veure aquest abril a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.

Segons l’entitat, que agrupa aficionats a la fotografia provinents del Baix Empordà i d’altres comarques gironines, els participants en l’exposició han pres, cadascun d’ells, un poema de l’autor de «Les dones i els dies» com a referència per a les seves fotografies. Així, la trentena d’obres que s’exposen a «Correlats» inclouen el text de Ferrater que les ha inspirat.

«Les i els fotògrafs de Foto Torroella s’han plantejat l’exigent repte d’aprofundir en els Correlats de Gabriel Ferrater. El resultat final és una sèrie d’imatges que ens remeten l’univers poètic de Ferrater i ens conviden a passejar-hi com si ho féssim amb la mirada penetrant del poeta», va explicar l’escriptor Jordi Agustí-Font.

A més, Agustí-Font destaca, en el text que acompanya el llibret que s’ha editat per l’exposició, que «entre els anys 1960 i 1968, la poesia de Ferrater va ser molt innovadora i va aportar a la poesia catalana una observació de l’experiència moral de l’ésser humà despullada de romanticismes. L’erotisme franc i el pas del temps són una constant, d’aquí que la seva obra s’aplegui sota el títol de «Les dones i els dies».

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i de la Institució de les Lletres Catalanes, així com dels ajuntaments de Reus i de Sant Cugat del Vallès, on va néixer i va morir Ferrater respectivament, l’Any Gabriel Ferrater vol, segons afirmen, «no tant descobrir el poeta sinó de celebrar que sigui tan present, per tantes bandes i amb tant de pes, a la tradició més viva».

L’exposició, que ja es va presentar el passat divendres a la Capella de Sant Antoni, situada a la plaça de la Vila, es podrà visitar gratuïtament fins al dilluns 25 d’abril d’onze a dos del migdia i de cinc a vuit del vespre, menys els dimarts, els diumenges i altres festius.

Aquesta serà la quarta exposició que organitza enguany Foto Torroella, que cada mes organitza una exposició al Museu de la Mediterrània amb obres d’autors, sovint provinents d’arreu de l’estat, tant professionals com aficionats.

Algunes imatges de l’exposició. Tres de les imatges de la mostra impulsada per Foto Torroella, Funa entitat nascuda l’any 1999 que agrupa aficionats principalment Baix Empordài de les comarques gironines. Cada mes organitzen una exposició al Museu de la Mediterrània 1

2

3