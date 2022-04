Ginestà, Els Atrapasomnis i Marcel i Júlia actuaran a la Devesa de Girona pel Festivalot, que aquest recupera les actuacions gratuïtes a l’aire lliure després de dos anys a mig gas per la pandèmia. Després d’haver de suspendre l’edició del 2020 i de no poder oferir activitats a l’aire lliure de franc la primavera passada, aquest maig el festival de música en família instal·larà tres escenaris a l’exterior de l’Auditori de Girona, per on també passaran artistes com Miquel del Roig o Lali Beegod.

Aquests nous artistes se sumen als concerts de pagament ja anunciats per l’organització, com els de Buhos, Manel, Tyets, Dàmaris Gelabert o El Pot Petit, dels quals ja ha venut més d’un 70% de l’aforament, segons va anunciar fa uns dies. Així, en total, entre el 28 i el 29 de maig el Festivalot programa més d’una trentena d’actuacions i activitats per a tota la família repartides entre el parc de la Devesa i l’Auditori. El 28 de maig hi ha previstes les actuacions de Ginestà i Lali Beegood a partir del migdia, mentre que a la tarda serà el torn d’Els atrapasomnis i Miquel del Roig. Pel que fa al 29 de maig, la jornada començarà amb la Black Music Big Band Junior i continuarà amb Oxigen, Marcel i Júlia i Els Montgrons. A més, els dos dies hi haurà una sessió de Dj Trapella i concerts d’escoles de música, a més d’un petit tast d’instruments musicals.