El 15è Festival Sons del Món tanca el seu cartell amb tres artistes internacionals més (Gipsy Kings, Andrés Calamaro i God Save the Queen) i els catalans Els Catarres, Suu, Sara Roy, Rita Payés i Pol Batlle. El festival consolida la Ciutadella de Roses com a escenari únic i recupera aforaments prepandèmia: 2.200 localitats amb seient i 5.000 en els dos únics concerts amb públic dret (Oques Grasses i Robe). Organitzadors i Ajuntament s'han congratulat aquest dilluns pel seu "matrimoni" de 15 anys, per haver estat un dels pocs festivals que va mantenir-se durant la pandèmia i per ser "allà on sempre havien volgut". El director, Xavi Pascual, ha qualificat la programació de "premium", principalment pel retorn dels artistes internacionals.

Sons del Món se celebrarà del 22 de juliol al 7 d'agost al recinte de la Ciutadella -Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN)- de Roses, i pel seu escenari hi tornaran a desfilar després de dos anys d'escassetat diversos artistes internacionals: Ben Harper, Earth Wind and Fire, Gipsy Kings, Andrés Calamaro i God Save the Queen (aquests últims van actuar-hi l'any passat sota una intensa pluja, i aquest repeteixen).

La gira de l'ex líder d'Extremoduro, Robe, també passarà pel festival en una de les dues úniques nits amb públic dret. L'altra serà la que protagonitzaran Oques Grasses, amb un preludi a càrrec de Pol Batlle amb Rita Payès. Hi haurà encara dues nits més de doblet català: Els Catarres actuaran la mateixa nit que Suu, i Sara Roy serà l'artista convidada per telonejar Álvaro Soler.

La Ciutadella, seu única

El director del Sons del Món, Xavi Pascual, ha ratificat aquest dilluns que Roses és definitivament la seu única del festival. Nascut a Vilabertran, i després de quinze anys compartint seu amb Castelló d'Empúries i altres subseus, el festival es va concentrar a Roses des de l'any 2020. Un any en què "hauria pogut desaparèixer", com han convingut Pascual i l'alcalde de la localitat, Joan Plana, però va seguir endavant per "l'aposta decidida" del consistori.

"El Sons del Món ha deixat de ser un festival nòmada, i avui és "el que sempre havíem volgut", ha proclamat Xavi Pascual. El promotor considera definitiu l'emplaçament únic, per la singularitat i el valor patrimonial de l'espai on se celebra, i per la complicitat de l'Ajuntament. Quant a la programació, des del certamen consideren que enguany es puja "un esglaó més", no només per la recuperació dels aforaments previs a la pandèmia, sinó per l'ambició del cartell.

Pascual també ha apuntat que el festival "no té sostre", un cop consolidat en aquest espai. Sempre es poden augmentar els dies de festival i el nombre d'artistes, ha comentat, una vegada que l'espai està consolidat i la cita té un aliat (el consistori) que "s'ho creu".

Aquest any el Sons del Món posa a la venda 25.400 entrades en total, 5.000 de les quals ja s'han venut. La celebració dels 15 anys també es notarà fora de l’escenari, ja que Sons del Món aposta per una nova distribució del seu Village, que permetrà al públic gaudir tant dels concerts com d’una oferta gastronomia diversa combinada amb vins DO Empordà, informen.