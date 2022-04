l’Orchestra of The Age of Enlightenment debuta a Girona. El tenor Mark Padmore va dirigir ahir una de les formacions més importants en la interpretació de la música barroca amb instruments d’època, l’Orchestra of the Age of Enlightenment, en el que va ser un dels esdeveniments destacats de l’any pels amants de la clàssica a Girona. Estrenada l’any 1724 a l’església de Sant Nicolau de Leipzig, la Passió segons sant Joan és la més antiga de les dues passions conservades íntegrament: una obra litúrgica de gran força dramàtica i d’impressionant riquesa musical, que van interpretar gairebé una trentena de músics sobre l’escenari de l’Auditori.