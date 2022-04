Tal com ell mateix reconeixia poc després de l’inici del concert a l’Auditori de Girona, Sergio Dalma «jugava» dissabte a la nit a casa, cosa que es va notar per la seva complicitat amb el públic i per en definitiva una actuació rodona que va deixar tothom satisfet. El cantant va admetre que la seva participació en el festival Strenes l’havia posat «una mica nerviós» perquè fa quatre anys va decidir venir a viure a Púbol, però ja des del principi va demostrar que havia superat els nervis amb enèrgiques interpretacions de Suerte, Gigantes i La Vida -totes elles del seu darrer treball, Alegría.

Amb la interpretació en català de La nit de Sant Joan, que va començar a aixecar el públic de les seves cadires, va tancar Dalma el repàs al seu darrer àlbum i va anunciar una part del concert més intimista, en la qual va reinterpretar acompanyat només per un contrabaix o un piano clàssics personals com Solo para ti i d’altres cantants com El Mundo o El Jardín Prohibido. En aquesta part es va mostrar especialment còmode i càlid, amb un gran domini de la seva veu i de l’escenari, on va fer broma en diversos moments amb els seus sis músics, amb els quals es va notar que hi té una especial complicitat.

L’artista es va continuar mostrant molt proper amb el seu públic, que el va anar obsequiant amb crits de «guapo» i altres irreproduïbles en aquest espai, així com amb flors i fins i tot cartes, però com sol succeir, el millor va quedar per al final, on des de la seva mítica Galilea, que va servir per tancar el concert, passant per uns bisos en què va optar per l’omnipresent Bailar Pegados, Será porque te amo, Yo no te pido la luna o Gloria, el públic ja no va tonar a seure.