El festival Girona A Capella, que se celebra coincidint amb Temps de Flors, entrarà per primera vegada al monestir de Sant Daniel. Després de no poder-se celebrar el 2020 i adaptar-se a la pandèmia amb una versió de pagament en espais tancats l’any passat, el certamen torna al carrer, amb pràcticament totes les propostes gratuïtes i concentrades a la plaça Independència de Girona, per on passaran noms com Out of the Blue, el cor de la Universitat d’Oxford, o El Pony Pisador, un dels grups de moda, en una actuació sense instruments.

La cita de Sant Daniel serà l’11 de maig, en el primer concert que el certamen organitza en horari nocturn -a les 9, coincidint amb la jornada de nits de l’exposició floral- i hi actuarà la Capella Polifònica de Girona amb un repertori en clau femenina. La formació hi interpretarà una selecció de cançons actuals protagonitzades, compostes o interpretades per dones com Clara Peya, Roba Estesa o Sílvia Pérez Cruz, en diàleg amb clàssics de la Nova Cançó.

Funcionarà amb taquilla inversa i destinarà tota la recaptació a la conservació del monestir, però el festival retorna als seus orígens després de la pandèmia i el gruix de la programació serà gratuït i concentrat a la plaça Independència de Girona.

Per aquest escenari principal, decorat com una instal·lació més de Temps de Flors, hi passaran artistes internacionals com The Buzztones o Out of the Blue, però també noms de l’escena local amb una proposta adaptada al festival. Serà el cas de Les Anxovetes, que repeteixen experiència a l’A Capella amb un repertori basat en el temes que les han unit com a amigues i com a formació musical o de El Pony Pisador, que cantarà tant sea shanties irlandesos com havaneres o sardanes. També hi actuaran Gospelians de Girona, el Black Music Choir, The Fourchetes o els finalistes del concurs Rap dona de menjar, una competició de música urbana solidària de Rap de Girona.

Pel que fa als dos únics concerts de pagament, destaca el concert a l’Auditori d’Straight No Chaser, repescat de l’edició del 2020. La formació dels EUA, tota una referència en l’àmbit del gènere a capella, ve expressament a Girona per oferir la seva única actuació al continent, cosa que indica «la potència del festival», a parer del seu director, Pau Marquès. Únic del seu gènere a l’Estat, està rebent peticions per actuar-hi de tot el món i segons Marquès, ara mateix, a Europa només li fa ombra un altre certamen de la música a capella a Àustria.