El cantautor britànic Ed Sheeran ha guanyat aquest dimecres la seva batalla legal al Tribunal Superior de Londres sobre el dret d'autor de l'exitosa cançó de 'Shape of You', de l'any 2017, després que fos acusat de plagi.

La Justícia britànica ha refusat que Sheeran i els coautors de 'Shape of You', John McDaid -de Snow Patrol- i el productor Steven McCutcheon, plagiessin la cançó 'Oh Why' de Sami Choki, del 2015.

En donar a conèixer la sentència, el jutge Antony Zacaroli ha conclòs que Sheeran "ni deliberadament ni inconscientment" ha copiat una frase de 'Oh Why' al escriure 'Shape of You', la cançó més venuda al Regne Unit el 2017 i la més reproduïda a Spotify.

Els procediments legals contra el cantautor havien començat el 2018, fet que el va portar a un judici el març que va durar 11 dies.

Durant el procés legal, Sheeran va negar que manllevés idees de compositors sense el seu permís i va assegurar que sempre reconeix el treball d'altres artistes si inclou als seus temes parts alienes.

L'acusació, portada pel lletrat Andrew Sutcliffe, havia indicat per la seva banda, que l'artista va agafar idees i que les incloïa en les seves cançons, a vegades ho reconeix i d'altres no.

Segons l'advocat, Sheeran atorga crèdit a aquelles "idees manllevades" dependent de si són famosos o no i, en aquest cas, els seus defensats no són Shaggy, Coldplay, Rihanna o Jay-Z.

Després de conèixer el dictamen, Sheeran i els seus coautors John McDaid i Steven McCutcheon han fet públic un comunicat en el qual destaquen l'enorme estrès que aquest procés legal els ha ocasionat.

"S'ha parlat molt al llarg d'aquest cas sobre els costos. Però hi ha més coses a part del cost financer. La creativitat té un preu. Quan estem enredats en judicis no estem fent música ni espectacles", assenyalen a la nota.

"Hi ha un cost a la nostra salut mental", ja que l'estrès que això ha causat és "immens", ja que "afecta tants aspectes de la nostra vida quotidiana com de la vida de les nostres famílies i amics".

"No som corporacions. No som entitats. Som éssers humans. Som compositors. No volem disminuir el mal i el dolor que ningú ha patit per això, i al mateix temps sentim que és important reconèixer que nosaltres també hem tingut els nostres propis mals i lluites durant aquest procés", afegeixen.

El comunicat agrega que tot el món hauria de poder expressar-se lliurement en la música, en l'art i fer-ho sense por.

"Al mateix temps, creen que ha d'haver-hi un procés per a la protecció legítima i garantida dels drets d'autor. Tanmateix, això no és el mateix que tenir una cultura en la qual es presentin fàcilment reclams injustificats. Això no és constructiu ni condueix a una cultura de la creativitat", puntualitzen.