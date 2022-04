Segons el diccionari, ERA és un nom femení que defineix un període de temps que s’explica a partir d’un fet destacat. Com a forma verbal, és un pretèrit del verb ser. El quart disc d’estudi de León Benavente gira al voltant d’aquests dos conceptes amb deu temes que, sense perdre l’essència rock, exploren nous territoris i obren de bat a bat les portes a l’electrònica, exhibint el múscul de la veterania i amb unes lletres que calibren al mil·límetre un discurs tant coherent com poètic.

El títol té múltiples interpretacions, però escoltant-lo és inevitable pensar en el temps.

Sense ser un disc conceptual en si, és cert que el pas del temps i la idea de mirar sempre endavant acaben tenint molt de protagonisme en les lletres.

És un àlbum rupturista?

No sé si és exactament un disc rupturista. El que sí que és cert és que manté una mica el que volem fer des del nostre primer treball. Intentem no repetir fórmules i fer música que sobretot ens motivi i ens il·lusioni. Sense haver de trencar amb res, ens agrada sempre mirar endavant i explorar territoris on mai havíem estat.

L’electrònica és un d’aquests nous territoris?

Mirant enrere, ja hi havia alguna llampada d’electrònica en el nostre segon àlbum. En el tercer es va fer més palès i en aquest quart vam apostar per donar-li més pes. No va ser per res una cosa impostada perquè tots els membres del grup escoltem música electrònica i ara ens venia de gust donar més protagonisme als sintetitzadors. Volíem provar.

Mítica és un autèntic bany de sintetitzadors...

Pot ser una de les més electròniques, encara que sempre depèn de qui l’escolti. Tot i que és un dels temes que té més pòsit i en directe encara més.

No obstant això, continuen sent un grup de rock...

Sí, és una cosa que no ens agradaria perdre perquè forma part del nostre ADN. Ens agrada sentir-nos una banda de rock, perquè després, en els concerts, hi ha molt rock també. Així que ens agrada i ens sentim molt còmodes amb aquesta etiqueta.

El tema Di no a la nostalgia va en contra de mirar al passat?

No s’ha de confondre el concepte de mirar enrere amb el fet de fer-ho de forma nostàlgica. Mirar al passat és molt necessari per comprendre el perquè ets aquí i cap a on vols anar. El problema, des del meu punt de vista, és si quan mires enrere penses que aquell passat llunyà va ser molt millor que el que tens ara o el que ha de venir. Aquest punt nostàlgic, que et pot arribar a paralitzar, és el que veiem com una cosa de la qual és millor desfer-se’n.

Quin balanç en fan d’aquesta dècada damunt els escenaris?

Som un grup de músics que ens coneixem des de fa molts anys. I és una cosa que comentem entre nosaltres, pel fet d’haver passat tant de temps junts, a la carretera i girant, no tenim la sensació que hagi passat tant de temps. Ara podem dir que com a banda tenim una personalitat molt més consolidada. El balanç és sens dubte més que positiu.

Traslladar aquest ERA al directe ha estat complicat?

Quan t’exigeixes molt no hi ha res que sigui fàcil. Ens ha portat molt de temps polir tots els detalls. Va ser dur, però crec que els resultats han estat proporcionals al patiment. Quan treballes tant i veus que acaba sortint bé, la sensació és més que grata. Amb aquest disc hi ha hagut una sèrie de canvis de rol, jo he deixat la guitarra per passar-me al baix, encara que el repertori del directe inclou més temes i per això hi ha cançons velles en les quals torno a agafar la guitarra.