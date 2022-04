El festival Portalblau de l’Escala (Alt Empordà) comptarà aquest estiu amb les actuacions del grup escocès Texas, el violinista libanès Ara Malikian, Clara Peya i Stay Homas com a principals caps de cartell. Els artistes actuaran en escenaris amb un elevat patrimoni cultural i natural com ara el fòrum romà d’Empúries, la Mar d’en Manassa o l’Alfolí de la Sal. Aquest any el festival arriba a la 15a edició i per celebrar-ho incorpora tres nous escenaris. Es tracta de la Riba, la plaça de Víctor Català i el camp de les Aromes. A més, aquest estiu el Portalblau ha programat la seva edició més polièdrica amb actuacions musicals, recitals de poesia, espectacles de circ, dansa i teatre. El Portalblau s’allargarà fins el 15 d’agost.

Agnès Algueró va ser l’encarregada d’encetar la 15a edició del festival Portalblau el 26 de març. El certamen compta amb tres concerts més aquesta primavera. Es tracta de les actuacions del Sextet Gerió (30 d’abril), de l’Anna Andreu (14 de maig) i del duet format per Pol Batlle i Rita Payés (18 de juny).

A partir del juliol serà quan el festival intensificarà les seves activitats. Hi haurà diverses propostes alternatives i en formats molt diversos. Una d’elles és una xerrada sobre el canvi climàtic i el futur sostenible entre el poeta Carles Duarte i el catedràtic Joan Domènec Ros (2 de juliol). Una setmana més tard, el 9 de juliol, hi haurà una proposta que combina circ i dansa de la mà d’Amer Kabbani.

El 22 de juliol Sergi Torrecilla i Albert Arribas presentaran ‘Licaó. Apologia del desig’, una obra de teatre de Dimitris Dimitradis. Mahi Binebine i Manuel Forcano tindran una conversa literària el 23 de juliol i l’endemà, la companyia de circ Eia actuarà a l’Escala. La poesia arribarà el 31 de juliol de la mà de Míriam Cano. Aquest any, la fotografia també desembarca a Portalblau per primera vegada amb el Medfoto 2022. La mostra es podrà veure del 5 d’agost al 4 de setembre al Club Nàutic de l’Escala.

Texas ofereix l’únic concert d’aquest estiu

Una de les cites més esperades de la 15a edició del festival, però, serà l’11 d’agost amb l’actuació de Texas. El grup escocès presentarà el seu desè àlbum, ‘Hi’ amb l’únic concert programat aquest estiu. El 15 d’agost serà el torn d’Ara Malikian, que oferirà un dels dos únics concerts que farà a Catalunya en aquesta gira internacional d’aquest estiu. Aquests dos concerts es faran al fòrum romà d’Empúries, un recinte emblemàtic per la seva càrrega històrica. En aquest escenari també hi actuarà Stay Homas (12 d’agost) i els Catarres (13 d’agost) que presentaran els seus nous treballs. El Pot Petit s’encarregarà de posar-hi la nota musical familiar el 14 d’agost.

En un altre escenari també emblemàtic pel festival, la Mar d’en Manassa, el públic podrà veure els concerts de Clara Peya (4 d’agost), Beth i Laura Andrés (5 d’agost), Ramon Mirabet (6 d’agost) i la GIO Symphonia (7 d’agost).

A part d’aquests dos escenaris, el festival seguirà en d’altres punts amb un alt valor patrimonial tant a nivell històric com natural. Dins del recinte del jaciment d’Empúries, la muralla de la ciutat grega i el claustre de l’edifici del museu seran dos punts que comptaran amb activitats del festival. Dins del municipi de l’Escala, el Portalblau sumarà espais com ara l’Alfolí de la Sal, el jardí Clos del Pastor, la Riba, la plaça de Víctor Català o el camp de les Aromes. Aquests tres últims espais son escenaris que s’estrenaran dins del festival aquest estiu.

Consciència ecològica i social

El Portalblau també vol mostrar un compromís amb la sostenibilitat i la societat. Per això ha anunciat diverses accions per garantir el compliment d’alguns dels objectius de desenvolupament sostenible marcats per l’Agenda 2030. Per això, aquest any el festival destinarà part de la recaptació a entitats socials (Fundació Esclerosi Múltiple), contractarà joves de l’Escala per promoure un creixement econòmic sostingut i inclusiu.

Per altra banda, es faran jornades de formació per a joves d’entre 16 i 20 anys que vulguin aprendre com s’organitza un festival com el Portalblau de l’Escala. Els alumnes d’aquestes jornades podran fer pràctiques al mateix certamen cultural durant aquest estiu.

Per minimitzar l’impacte ambiental, el festival ha contractat fonts d’energia renovable i crearà espais de conscienciació sobre la necessitat de combatre la crisi climàtica. També treballa per la igualtat i la diversitat de gènere.

Sinergies amb altres festivals

Aquest estiu el Portalblau també programarà algunes de les propostes en col·laboració amb d’altres festivals de Catalunya per promoure nous talents i artistes emergents del territori. Per això ha creat una xarxa amb altres entitats i programadors culturals. Aquest any s’inclouen quatre produccions en xarxa: una amb el Sismògraf d’Olot, una activitat en col·laboració amb el Mot de Girona i Olot i un concert vinculada al projecte ‘El MMVV es Mou’ del Mercat de Música Viva de Vic. També hi haurà una actuació vinculada a la Fira de la Mediterrània de Manresa.