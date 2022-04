Banyoles aposta per segon any consecutiu per celebrar una diada de Sant Jordi descentralitzada, entre la plaça Major i la plaça de les Rodes. La programació d'enguany a la capital del Pla de l'Estany inclou les tradicionals parades de llibres i roses, l’Hora del Conte de la Biblioteca, castells o sardanes, així com una programació especial de Ràdio Banyoles de 8 hores amb entrevistes a autors i autores locals i els programes dels col·laboradors de l’emissora.

La relaxació de les restriccions, després d'una notable baixada del nombre de casos de Covid-19 també farà que aquest Sant Jordi torni a assemblar-se als anteriors a la pandèmia. D'aquesta manera, si l'any passat van ser 8 els professionals que van poder situar la seva parada a la plaça Major, enguany en seran 13. A la plaça de les Rodes hi seran presents un total de 32 entitats, una xifra que suposa el doble de les de l'any passat, quan en van ser 16. La plaça Major serà l’escenari de la fira professional de llibres i roses que estarà oberta de les 9 del matí a les 9 del vespre. Entre les propostes que hi haurà en aquesta ubicació hi ha la XI Trobada Internacional de Mascotes de les Biblioteques de Banyoles i del Pla de l’Estany. En paral·lel, de les 10 a les 2 del migdia, els i les autores locals que hagin publicat alguna obra en l’últim any, tindran el seu espai en el programa especial organitzat per Ràdio Banyoles i la Biblioteca. La plaça de les Rodes acollirà la fira d’entitats, també de 9 del matí a 9 del vespre. La programació cultural de la diada es completarà amb la representació, divendres al vespre, de l'obra de teatre "El somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare" de la companyia Els Pirates al Teatre Municipal i el concert del músic bisbalenc Mazoni, que presentarà el seu nou disc, "Ludwig".