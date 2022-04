Els Catarres, Suu i Buhos seran els caps de cartell del festival Harmonia que se celebrarà el proper 30 de juliol a les Planes d'Hostoles (Garrotxa) i promogut pels responsables del Clownia de uSant Joan de les Abadesses. Koers, Viva i Samba i Arribar i ploure seran les tres propostes que completaran aquesta primera edició d'un certamen que busca incloure "tota la diversitat de famílies". En aquest sentit, Harmonia també comptarà amb espectacles de circ, clown i teatre, entre els quals destaquen Bucraa-Circus, Ricky el profesor de tenis, La Churry o El Racó de la Milú. Cal tenir en compte que part dels beneficis es destinaran a ajudar persones vulnerables des d'un punt de vista social i econòmic.

I és que un dels objectius de l'Harmonia, segons remarquen els promotors, és incloure tot tipus de famílies en un espai comú. Des de les tradicionals, passant per les nombroses, les monoparentals, homoparentals, lesboparentals, extenses, nuclears, reconstituïdes, d'acollida, o adoptives. "Totes són benvingudes. Un festival familiar, on tothom és igual i on es comparteix el joc, la música, el circ, l'oci i el lleure", assenyalen els organitzadors.