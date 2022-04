Cançons nascudes de la necessitat d’expressar-se i les melodies que sonaven a França abans i després de l’ocupació nazi conformen 300 crits, el vint-i-cinquè disc de Marina Rossell. La cantant el presenta demà al Teatre Municipal de Girona dins del festival Strenes, en un concert que inclourà les cançons noves, versions de temes de Georges Moustaki i també alguns dels clàssics que han marcat dècades de carrera. «Tota la meva paleta de colors s’ha enriquit d’una forma extraordinària amb aquests anys d’ofici. Sobretot he après el que no vull fer, no vull cantar el que no m’agrada o en llocs que em displauen. Amb el temps m’he tornat més selectiva encara tant en la vida personal com en la privada, m’ho penso tot més bé», assegura l’intèrpret, convençuda que la música és «un ofici que només s’aprèn fent-lo».

«Cantar només s’aprèn trepitjant escenaris i jo he après molt en aquests anys, amb vint-i-cinc discos, moltes col·laboracions i concerts en llocs molt recòndits. Tot això em fa la sensació d’haver recorregut un camí que m’ha fet valenta. Però també és el temps el que et dona força i coneixement, i conèixer és implicar-te. No sóc indiferent quan veig notícies de les causes contra les que he cantat», assegura.

El disc pren el títol de la cançó 300 crits, crits, diu, que «són part de l’essència humana, que travessen la nostra natura com El crit de Munch». L’origen de la lletra és una experiència que va viure fa anys, quan va veure un desconegut que cridava al carrer «això no és el que jo volia» amb totes les seves forces. «Aquell crit tan poc intel·lectualitzat se’m va quedar dins, era desesperació, necessitat d’expressar-se», apunta.

«Em va sortir per una necessitat d’expressar això, perquè jo no faig cap cançó que no tingui necessitat d’escriure-la. I ara, rellegint aquella lletra escrita fa més d’un any assegura que «nota que hi ha coses que hi sintonitzen, crits d’Orient i d’Occident», continua.

Aquest treball inclou cinc temes propis, com ara Guardo el dubte - «tenia molta necessitat de fer-la, feia molt temps que em rondava el cap»-, Tutto andrà benne (Tot anirà bé) o Morir d’un llamp, que parla de quan et deixen d’estimar i que enllaça tres generacions musicals, perquè la comparteix amb Ferran Palau i Maria Heiz. «M’encanten aquestes aliances, amb mi ho van fer i jo ho faré fins que pugui, cal fer girar la roda de la vida», diu.

Una «flaire» dels anys 40 i 50

Després d’haver dedicat un disc a les cançons de la resistència, però, no volia desprendre’s del tot d’aquella època, per això 300 crits inclou també cançons que es podien sentir al París dels 40 i 50. «Les guerres mundials, la civil... és una etapa de la història plena d’infortuni que m’ha interessat sempre i per això vaig voler saber què s’escoltava en un lloc com París, per veure com lligava la música amb l’ocupació nazi», diu, i remarca que «les semblances amb el que encara es viu ara a Europa fan pensar, fan adonar-nos que ens movem en cercle».

Hi recupera títols com Avec le temps de Léo Férre, adaptada com a El temps se’n va o Non, je ne regrette rien (No em penedeixo de res) d’Edith Piaf. «Piaf canta que no es penedeix de res en un moment en què encara hi ha el record dels nazis, és una cançó d’empoderament total en un moment en que l’existencialisme era molt incipient», remarca Marina Rossell.

«No és un estudi ni un tractat d’aquella època, però m’agrada mostrar una flaire del que s’escoltava llavors, sento que aquelles cançons contenen una saviesa que encara es útil», diu la cantant, que té «la sensació creixent que la cultura és on anem a a raure quan la humanitat va pel camí del pedregar, ho hem vist amb el confinament i amb la pesta».

«La cultura és un pilar fonamental de l’ésser humà, és on tornem per guarir-nos i per això dol quan a vegades no es valora prou- És un bé essencial i escàs, com l’aigua», diu Rossell, contenta d’haver recuperat, més o menys, la normalitat dels directes: «He passat massa temps sense cantar. El contacte amb el públic és una catarsi, em dono del tot, com si fos la penúltima vegada que canto. Hi ha una cosa d’entrega absoluta i no ho sabria fer d’una altra manera», declara.