Cinc concerts en cinc indrets diferents. La cinquena edició del festival Microclima, que tindrà lloc durant cinc dissabtes consecutius -entre el 14 de maig i el 14 de juny- comptarà amb les actuacions dels grups Obeses i Tarta Relena, les cantautores Agnès Algueró i Montse Castellà i el cantautor Joan Colomo. Sant Miquel de Cavallera, al nucli de Serra Cavallera, i la Font del Botàs s'incorporen com a nous escenaris del cicle musical organitzat per la promotora gironina La Tornada i que té per objectiu "portar la música a tots els nuclis de Camprodon". Repetiran com a escenaris el passeig Maristany, Beget i l’esplanada de davant el Monestir de Sant Pere. Tots els concerts són gratuïts i arrencaran a les 19 h.

El músic vallesà Joan Colomo inaugurarà aquesta cinquena edició del festival, el dissabte 14 de maig a Serra Cavallera, tot presentant, "en un format íntim", les cançons del seu darrer treball, titulat “Disc trist” i publicat l'any passat. Una setmana després, el 21 de maig al passeig Maristany, la banda ononenca Obeses, amb el polifacètic Arnau Tordera al capdavant, estrenarà en directe "L'ai al cor", que sortirà publicat aquesta primavera. El 28 de maig a la Font del Botàs serà el torn de la garrotxina Agnès Algueró que oferirà un directe basat en els temes del seu primer treball d'estudi, "Bosc Endins". El "gregorià progressiu fusionat amb folk tronadet" de les barcelonines Marta Torrella i Helena Ros (Tarta Relena) protagonitzarà l'actuació que tindrà lloc el 4 de juny a l'escenari situat davant l'Església de Sant Cristòfol, a Beget mentre que la cantautora ebrenca Montse Castellà serà l'encarregada de cloure aquesta cinquena edició de la cita el dissabte 11 de juny, en un concert que se celebrarà a l'exterior del Monestir de Sant Pere de Camprodon.