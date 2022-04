Girona recupera de mica en mica el pols de la diada després de dos anys d’anormalitat. El pròxim 23 d’abril acollirà 122 parades, una xifra més elevada que les 94 de l’any passat però que encara no iguala les 147 del 2019, la darrera diada normal.

Després dels bons resultats de l’any passat, la capital consolida enguany el trasllat a la Devesa i la Copa, on s’instal·laran 29 parades de llibreries i floristes professionals. A la passeig de la Devesa hi haurà 77 parades d’entitats sense ànim de lucre, escoles i partits polítics i, a més, una quinzena de floristes i llibreters també tindran parada pròpia davant dels seus establiments tant el 22 com el 23 d’abril, segons la informació facilitada per l’Ajuntament.

Figueres, en canvi, es retrobarà amb l’escenari habitual de la diada, la Rambla, que estarà tallada al trànsit tot el dia. Aquest any, assenyala el consistori, destaca l’elevat nombre de sol·licituds d’autors locals, set, que se situaran a la part alta de la Rambla. També hi haurà onze parades professionals del sector del llibre entre editorials i llibreries, sis floristeries i 63 entitats.

Un altre dels punts destacats de la diada d’aquest any serà Calonge, que viurà el seu primer Sant Jordi com a poble de llibres després de l’obertura simultània de set llibreries. El municipi é previst oferir activitats relacionades amb la cultura entre el 21 i el 24 d’abril.

De les edicions més massives

Llibreters, editors i distribuïdors creuen que aquest Sant Jordi no només serà el del retorn a la normalitat prepandèmica, sinó una edició de les més massives i rellevants de la història, tant pel que fa a la participació als carrers d’arreu del país com per la venda de llibres.

«Esperem que sigui almenys com el 2019, i si pot ser una mica més millor», deia ahir el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, en declaracions recollides per l’ACN. El 2019 es van vendre 1.600.000 llibres i el sector va facturar 22 milions d’euros per Sant Jordi.

Els agents implicats preveuen que la coincidència de la diada en dissabte farà que sigui una jornada amb molta més mobilitat i desplaçaments que de costum, tant pel que fa a barcelonins desplaçats al territori, com a la inversa.

A Barcelona, on s’estrena una «superilla» literària que esponjarà la celebració al centre de la ciutat, hi haurà rècord de parades: seran més de 300, 170 de les quals amb signatures d’autors. Aquest nou model ha vingut per quedar-se, segons pronosticava Tixis.

Altres ciutats com Badalona, Lleida, Terrassa i Lleida opten també per adoptar (o mantenir) el model d’espais propis per als professionals del llibre i la flor.