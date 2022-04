Aquest dijous s’ha presentat la programació de la sisena edició del Festimams, el festival de l’humor de Girona. En aquesta edició, que tindrà lloc del 9 a l’11 de juny, actuaran reconeguts noms de l'escena humorística catalana com La Sotana, Marc Giró, Judit Martín, Natza Farré, en Peyu i Carles Xuriguera

El Festival programa per primera vegada un espectacle a cura d’una persona amb diversitat funcional, un monòleg en clau d’humor de Marc Buxaderas, i inicia una col·laboració amb MIFAS, que rebrà el 5% de les entrades venudes.

La programació compta amb una oferta de 8 espectacles (5 dels quals, estrena a Girona), que tindran lloc a la Casa de Cultura. I amb dos sopars – tasts gastronòmics al restaurant La Diva, amb productes del segell Girona Excel·lent.

El 5% de totes les entrades venudes es destinarà al Grup MIFAS, una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la inclusió social de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial a la demarcació de Girona. S’inicia així una col·laboració que preveu tenir continuïtat en el temps, amb la qual també oferir espai escènic a les persones amb discapacitat.

Del total de 10 espectacles que configuren la programació del Festimams 2022, cinc es podran veure per primera vegada a la ciutat de Girona. Les estrenes són: Judith Martin / Not talent; Marc Sarrats / Alta flipamenta; Sr. Bohigues/ L’eminència humana; Neus Rosell, Anna Bertran i Ester Bertran / Sé pas on som; i Modgi / Quan això s’acabi!.

Aquesta sisena edició ve marcada per una forta presència femenina. El tret de sortida del festival el donarà dijous 9 l’actriu Judit Martin, amb l’espectacle “Not talent”, actualment en escena a Barcelona, on es pot veure un cop al mes. La periodista Natza Farré respondrà les preguntes del públic amb “Pregunta a la Natza”, una conversa ben carregada d’humor i feminisme, de dubtes i d’algunes certeses.

L’essència gironina i femenina del festival vindrà de la mà de l’espectacle “Sé pas on som”, a cura d’un trio de dones humoristes format per Neus Rosell, copresentadora del programa satíric de ràdio El búnquer; Anna Bertran, actriu i humorista i Ester Bertran, reportera del magazine Tot es mou.

El colofó del festival vindrà de la mà de dos sopars-tast espectacle, amb aforament limitat a 50 persones, que tindran lloc al restaurant La Diva. Els sopars gastronòmics seran amb els productes reconeguts amb el segell de qualitat de la Diputació de Girona. Les entrades, que oscil·len entre els 15-20 euros per als espectacles a la Casa de Cultura, i els 50 euros dels sopars-espectacle, es troben ja a la venda al web www.festimams.cat.