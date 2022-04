Després de reunir 15.000 persones a Alp l’estiu passat, el Cerdanya Music Festival es trasllada a Llívia per celebrar la segona edició. Sara Baras, Raphael, Loquillo o Stay Homas actuaran al nou emplaçament, un prat de 83.000 metres quadrats, de la mà de Concert Studio, els organitzadors del festival de Pedralbes. Serà entre el 10 i el 20 d’agost, pràcticament els mateixos dies que a Puigcerdà estrenaran el Summerfest Cerdanya, organitzat per Clipper’s, la promotora rere el festival de Cap Roig.

«Em sorprèn que, quan fem el nostre, en vingui un altre!», ha assegurat aquest divendres Martín Pérez, responsable de Concert Studio, fent servir la ironia per parlar de l’arribada a la comarca d’un festival d’un format molt similar al seu i en dates properes, del 13 al 27 d’agost.

En l’edició del 2021, quatre dels deu concerts van esgotar les localitats i va arribar al 75% d’ocupació d’ocupació mitjana. Per Pérez, cal aprofitar «el prestigi» del primer festival i de la marca Concert Studio per continuar el Cerdanya Music Festival a Llívia.

«Ha de ser un motiu d’orgull, per això cal fer-ho bé», ha dit prometent un festival de «quilòmetre zero» tant en l’ocupació com els productes emprats al village i la sostenibilitat.

Pel que fa a la programació, hi actuaran Fangoria (10 d’agost ), Sara Baras (11 d’agost), God Save The Queen (12 d’agost), Stay Homas (13 d’agost), Guitarricadelafuente (15 d’agost), Kool & The Gang (16 d’agost), Joan Dausà (17 d’agost), Raphael (18 d’agost), Niña Pastori (19 d’agost) i Loquillo (20 d’agost).

A més, el 14 d’agost hi ha prevista una Flower Cerdanya Power amb música en viu dels anys 70.

«Portar aquests artistes a Llívia, artistes mundials, és extraordinari», ha assegurat Pérez, que va expressar la seva voluntat de continuar al municipi pirinenc en els propers anys.

Els concerts principals començaran a les 9 de la nit i, prèviament, a partir de les 6.30 hi hauran actuacions d’artistes emergents i locals a la zona del village. Com l’any passat, aquest serà també l’espai destinat a la restauració, amb una oferta gastronòmica basada en el producte de proximitat, segons l’organització.

«Muntem una ciutat al mig del camp», ha explicat Martín Pérez per donar a entendre la magnitud del projecte.

El responsable del festival indica que en saber-se que no es podia continuar a Alp, van ser «moltes» les poblacions que es van oferir a acollir el festival, fins que a Llívia hi va trobar les millors condicions.

Al seu torn, l’alcalde de Llívia, Elies Nova, ha afirmat que el festival és una «gran oportunitat» per donar a conèixer la localitat i situar-la «en l’àmbit musical de primer ordre».

També ha subratllat que aquest certamen és complementari a l’oferta que s’havia ofert fins ara al municipi, d’un format més reduït. A més, ha afirmat que l’agost és un bon moment per programar-lo perquè la comarca rep uns 200.000 visitants.

Les entrades pels concerts es posen a la venda dilluns 11 d’abril a partir de les 12 del migdia.