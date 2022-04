Els Pets han publicat aquest divendres ‘Ulls com piscines’ (RGB), el primer avançament del nou disc ‘1963’, que veurà la llum el 29 d’abril. Aquest primer senzill ha sortit acompanyat d’un videoclip, en el qual el grup ha apostat, de nou, pel realitzador Álvaro Sanz. La gira del nou disc d’Els Pets comença el dia 30 d’abril al Festival Strenes de Girona, que compta amb les entrades exhaurides des de fa setmanes, i després passarà pel Teatre Principal de Mallorca, el Teatre Atrium de Viladecans, el Teatre Fortuny de Reus,

Segons han explicat Els Pets, ‘Ulls com piscines’ és “una píndola de pop amb majúscules, amb guitarres esmolades i una tornada marca de la casa, refrescant com un gelat de llimona i lluminosa com un matí d’estiu”.

El nou disc ‘1963’ estarà format per dotze cançons que, com ha explicat el segell, “demanen ser escoltades amb calma, emmirallades en els clàssics de la ‘new wave’ britànica però al mateix temps amb una voluntat trencadora i contemporània”.

El tretzè disc de la seva trajectòria presentaran una “producció austera i sense colorants” de Joan Pons i que és “una clara aposta sonora per l'optimisme adult, cançons curtes i directes sense cap mena de farciment, peces de poc metratge amb un punt extra de vitalitat, per vestir unes lletres que recuperen el toc irònic i descregut de treballs anteriors, sense oblidar aquest detallisme ple de sensibilitat que els caracteritza”.

Ara fa quatre anys de la publicació del darrer disc d'Els Pets. L'any 2018 el grup va llençar 'SOM' (RGB Suports), el seu setzè àlbum. '1963' és el disc que en fa disset, després de 33 anys de cançons i concerts a la seva esquena.