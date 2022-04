La Casa de Cultura de Girona organitza per Setmana Santa un matí d’activitats per a infants. La primera Marató d’Activitats de la Petita Casa de Cultura, adreçada a famílies amb nens i nenes de 3 a 12 anys, se celebrarà dimarts 12 entre les 11 i la 1 i l’entrada serà lliure. Els participants podran gaudir de sis espais amb activitats per experimentar amb el teatre, la literatura, l’art, els treballs manuals, la costura i agilitzar la ment amb jocs d’enginy i construcció.

La companyia Què fas Carlota? instal·larà uns grans telers al pati, on els participants crearan tapissos col·lectius.Ludus Mundi proposarà diversos jocs de construcció i d’enginy i circuits de bales perquè els infants coneguin des dels jocs més tradicionals fins a les últimes novetats, i en un altre espai, es mostrarà l’art de la papiroflèxia, per exemple. Biblioteques de Girona ha creat un espai amb contes i llibres per a infants i joves, ambientats en la primavera i a partir de les últimes novetats editorials. El Galliner donarà les eines necessàries als participants per poder interpretar aquell personatge que els vingui de gust. I, finalment, el darrer espai serà la Petita Casa de Cultura, que ensenyarà als infants a fer un punt de llibre.