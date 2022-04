«AYER SALÍ» AMB VELLS ROCKERS MOLT BONS

León Benavente canta a Viejos rockeros viejos però ells segur que en són, de vells rockers, però per descomptat que no passen per vells i que ja en saben de marxar de qualsevol festa, amb estil. Divendres a La Mirona quan va sonar aquest tema del seu darrer disc, Era, el concert ja havia entrat en erupció i anava disparat cap a una recta final in crescendo en fressa i frenesí culminada amb Ayer salí. Sí, divendres a Salt va ser això, l’Strenes ens va convidar a sortir amb vells rockers extremadament bons. Una hora i tres quarts d’adrenalina en vena on només hi va faltar Mano de Santo (ja se sap que al repertori no hi entra tot) i potser una mica més de públic per acabar d’arrodonir la nit.

Fugint d’etiquetes, difícils de classificar, si un disc de León Benavente ja és una experiència, que no dir d’un concert. El de divendres, el primer a Girona després d’haver hagut d’ajornar el seu debut el 2020 per la pandèmia, com es va encarregar de recordar Abraham Boba. La sessió va arrencar amb peces del darrer disc, com Líbrame del mal, amb aquesta barreja de rock indie, sintetitzadors i ritmes electrònics. Grans moments n’hi va haver diversos, el primer, per exemple, ja amb el públic calent, aquesta joia del darrer treball que porta per títol La gran muralla. Però n’hi van haver més: l’homenatge a Rafa Berrio amb la versió de Niños Futuro, el final en fals de Ser brigada, l’apoteosi de Canciones para no dormir o La canción del daño, i els cops de puny de La Ribera, Tipo D i Gloria. Tot amb una posada en escena punyent i llums estroboscòpics per acompanyar cançons carregades d’ironia, ràbia i realitat. Un encert d’Strenes haver-los dut. Llàstima que vés a saber quan haurem de tornar a esperar per tenir una altra sessió de catarsi amb Boba i els seus.