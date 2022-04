Després que durant les dues darreres setmanes s’hagin incorporat mig centenar de persones voluntàries als treballs de l’excavació del jaciment romà dels Padrets de Blanes, l’Ajuntament ha decidit fer un altre pas per visibilitzar més el projecte. En aquesta línia, per la setmana vinent s’han programat diverses visites guiades gratuïtes que tindran lloc de dilluns a dijous, una per dia, coincidint amb les jornades en què s’hi estarà feinejant.

Les visites aniran a càrrec de Joan Llinàs, l’arqueòleg i director de l’excavació que està en marxa des de mitjans del passat mes de març, i de l’empresa responsable de serveis arqueològics i culturals Atri Cultura i Patrimoni, adjudicatària del contracte. Segons informen fonts municipals, Llinàs és la persona més idònia per encapçalar les visites sobre el terreny, perquè ja va encarregar-se de les primeres tasques que van conduir a seguir treballant-hi. Aquesta iniciativa donarà l’oportunitat a qui faci la visita guiada de poder veure com es desenvolupen les excavacions en viu i en directe al jaciment amb les explicacions de primera mà de qui millor el coneix: l’arqueòleg i director de l’excavació. L’activitat està organitzada de manera conjunta per l’Arxiu Municipal i el Departament de Turisme de Promoció de la Ciutat, que s’encarregarà de fer les reserves que s’han d’efectuar prèviament. I és que les places són limitades i, almenys de moment, no es permetran més visites quan s’esgotin les reserves previstes. Les inscripcions cal fer-les a l’Oficina de Turisme municipal, ubicada a la plaça Catalunya, o bé trucant al telèfon d’aquest servei. Les visites es faran cada dia, de l’11 al 14 d’abril, entre les 12 h i les 13 h, i els grups seran d’un màxim de 20 persones sense comptar els nens i nenes menors de 10 anys, que caldrà que vagin agafades de la mà d’un adult.