L’elegant maduresa de Blaumut després de «Pa amb Oli i Sal» i «Bicicletes»

Les melodies, i les lletres, de Bicicletes o Pa amb oli i sal són de les que han anat fent forat en l’imaginari col·lectiu català de la darrera dècada. Èxits reconeixibles per (gairebé) tothom. Però, sobretot, per als qui han entrat en el particular món de Blaumut. Un món a mig camí entre la realitat i els somnis, sempre dins l’elegant atmosfera generada pel so clàssic de viola o violoncel amb els ritmes més pop i les lletres de Xavi de la Iglesia. Un univers particular que, sense dubte, fa anys que coneixia bé el públic va omplir aquest divendres l’Auditori de Girona en una nova, i ja en van un bon grapat, aparició de Blaumut al festival Strenes.

Públic madur, com el grup, que va es va deixar portar pel talent instrumental dels components de Blaumut en la primera oportunitat d’escoltar en directe les cançons del nou «Olímpica i primavera». Un disc amb cançons com Atles, Mercromina, El riu, L’innocent o Profetes, un homenatge a Franco Batiatto. Temes amb segell Blaumut, però encara massa desconeguts per al públic gironí, que els va anar paladejant amb calma amb algunes puntuals, com l’aparició de Bicicletes en la sisena peça de la nit, o en el tram final quan van arribar 21 Botons o la sempre esperada Pa amb oli i sal. Cançons que, encara que vagin arribant nous treballs, continuaran sent l’exemple del so Blaumut.