El festival Sismògraf d’Olot tanca els seus quatre dies més intensos amb nivells de públic previs a la pandèmia per als espectacles gratuïts a l’aire lliure i entrades exhaurides per a la majoria de propostes de pagament. La màxima satisfacció de l’organització, però, és que «el públic ha entès molt bé el viratge del festival, el gir cap al verd i a propostes més calmades i pensades per a l’entorn».

Ho explica axí la directora del festival olotí, Tena Busquets, que destaca el suport dels espectadors cap al nou «esperit» del Sismògraf: «hem de deixar de pensar en els espectacles com a bé de consum, anar més enllà de la selecció de muntatges que es compra tal qual i que tant es fa a Olot com a un altre lloc».

«Hem girat cap a un discurs més artístic, més pensat en el context local, però alhora amb més propostes internacionals que mai», detalla Busquets, contenta també de les impressions que se n’han endut les companyies: «han quedat molt impressionades, per exemple amb la matinal al parc Nou, perquè moltes feia molt que no tenien tant públic al davant», explica Tena Busquets.

El festival ha deixat enrere l’especialització en la dansa -n’era mercat estratègic i un punt de trobada important per a professionals- per obrir-se a tota mena d’arts vives amb el moviment com a eix central, i amb una aposta clara pel que s’anomena site specific, és a dir, espectacles o accions pensades per un escenari concret.

«Això vol temps perquè s’ha de buscar el millor lloc, escoltar molt els artistes i adaptar les peces als espais, però tenir cura dels detalls fa que visquis les propostes, que aquestes guanyin i que a més, valoris l’entorn» i posa com a exemple propostes com Bark, un recorregut al costat del riu Fluvià pel que la companyia noruega Acting for Climate ha estat treballant durant quinze dies per dissenyar el millor itinerari i pensar la quantitat del públic que hi podia accedir o Nest, que necessitava «un no-lloc» per a abordar el sensellarisme.

Després de l’explosió de propostes per tot Olot de la passada setmana, el festival s’expandeix ara al seu entorn més proper i proposa activitats d’arts vives a municipis com ara Mieres, Sant Feliu de Pallerols, San Joan Les Fonts, les Planes d’Hostoles i Sant Jaume de Llierca. Arriba també fins al Mercat de les Flors, a Barcelona, on es podrà veure Infinit de la companyia Humanhood.

El Sismògraf continua també durant tot el mes d’abril a la capital garrotxina amb quatre espectacles més. N'hi ha previstos el 14, el 22 i 23, i el 29 d’abril tindrà lloc la cloenda de la catorzena edició del festival amb Very very slightly d’Eulàlia Bergadà.