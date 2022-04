El Museu Darder de Banyoles, un dels més antics de Girona, celebra aquest dimarts el 15è aniversari de la seva reinauguració, després de la remodelació total de l'edifici l'abril de 2007. En tot aquest temps ha rebut la visita de més de 250.000 persones. El Museu Darder, que des de la seva inauguració el 1916 va patir pocs canvis fins a la seva remodelació total, que es va iniciar el 2003, va reobrir les portes el 12 d'abril de 2007 com a 'Museu Darder-Espai d'Interpretació de l'Estany', la qual cosa va suposar la incorporació a les col·leccions d'història natural d'una part dedicada a explicar el fenomen hidrogeològic de la conca lacustre de l'Estany de Banyoles.

Des de la seva inauguració i durant 88 anys, el museu va exposar un home d'ètnia boximana dissecat com a part de la Col·lecció Darder, conegut popularment com 'el negre de Banyoles'. El 1991, un metge de Cambrils (Baix Camp) d'origen haitià va demanar que es retirés del museu i es va iniciar una polèmica a escala internacional que va contribuir que el 1992 rebés 70.000 visites, el seu màxim històric. El 1997, es va retirar de l'exposició permanent i el 2000 va passar pel Museu Antropològic Nacional de Madrid, on es va desmuntar i van preparar les seves restes òssies per ser traslladats a Gaborone, capital de Bostwana, on van ser enterrades en un parc durant una cerimònia multitudinària. L'edifici que va sorgir després de la reforma va permetre disposar d'una sala d'exposicions temporals i una sala d'actes i es va millorar l'accessibilitat i climatització de l'edifici, així com els espais de treball interns.

Al llarg d'aquests quinze anys, 250.146 usuaris han passat pel museu, ja sigui per visitar la col·lecció permanent, les exposicions temporals o per participar en algunes de les activitats que s'han programat. El director dels Museus de Banyoles, Lluís Figueras, ha destacat que «els últims anys han augmentat significativament les activitats que acull el Darder, tant les que organitza el mateix museu com les que es realitzen en col·laboració amb diverses entitats o serveis municipals». En total, des de la reobertura, el Museu Darder ha acollit 2.354 activitats, entre elles 87 exposicions temporals, les més visitades han estat 'Experiències matemàtiques' (2016), amb un total de 4.354 visitants; 'Sedentaris' (2008), amb 3.457, i 'Mart-Terra' (2012), amb 3.170.