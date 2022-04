El CaixaForum Girona obre per Setmana Santa activitats per a tota la família. És el cas, per exemple, del taller De la imaginació a la pantalla. Iniciació al cinema fantàstic, que convida els més petits a familiaritzar-se amb el llenguatge i el procés cinematogràfic i aprendre a fer un curtmetratge.

La programació d’aquests dies també inclou activitats per complementar l’exposició Art i mite. Els déus del Prado, com ara una visita comentada per un educador (dissabte 16, 18.30) o Un passeig per l’Olimp (avui, 18.00), una visita pensada especialment per a famílies que inclou un recorregut per la mostra i activitats participatives dins de l’espai expositiu. Aquesta activitat està pensada per a famílies amb infants a partir de 8 anys.