El festival Clàssics L’Escala-Empúries arrenca aquest diumenge amb un concert de la flautista Sacha de Ritis i l’arpista Eleonora Congiu a l’església de Sant Martí d’Empúries. El festival, organitzat per l’Associació Pau Casals, portarà fins al 3 de desembre catorze propostes en espais emblemàtics de Sant Martí d’Empúries i l’Escala.

Combinarà propostes de música de cambra pensades per generar proximitat amb el públic i de música orquestral, perquè el gran format recupera el seu lloc a la programació. L’11 d’agost la Festival Chamber Orchestra tornarà a l’església de Sant Pere de l’Escala amb un programa titulat Passions dels quatre genis que comptarà amb la soprano alemanya Maya van Look i el 20 d’agost s’hi estrenarà l’Atlantida Chamber Orchestra amb Frolicsome Concert. El flautista Guillermo Jiménez i la clarinetista Irene Ces seran els solistes d’aquest programa dirigit per Manuel Tevar i que inclourà obres de Mozart, Cimarosa i Britten.

Amb gèneres que van des de la música antiga al jazz, la programació inclou diverses propostes protagonitzades per dones. Dissabte 10 de setembre hi ha previst un recital de piano a quatre amb les intèrprets Sandra Landini i Francesca Amato. El 24 de setembre, l’església de Sant Martí d’Empúries acollirà la violinista Maria Victòria Fernández i la pianista Anna Ferrer.

També s’han programat duets com el concert de 17 d’abril de Sacha de Ritis i Eleonora Congiu, el de 4 de juny amb Montserrat Seró i Carles Marigó, el de dissabte 23 de juliol amb Andjela Bratic i Nikola Cvetkovic, el del 30 de juliol amb Yves Robbe i Macha Makarevich.

Francesco Mannis i Elena Aguilar actuaran el 6 d’agost i el duo da Vinci, format per Ferdinando Trematore i Martina Alonso, ho faran el dissabte 29 d’octubre, mentre que Marc Heredia, guanyador del concurs Maria Canals, oferirà un recital en solitari dissabte 27 d’agost dins la programació d’aquesta nova temporada.