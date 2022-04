Quatre guanyadors de la Palma d'Or i alguns grans noms del cinema d'autor mundial competiran pels guardons de la 75a edició del Festival de Canes, que torna a les seves dates de maig (del 17 al 28) després de la suspensió de 2020 i l'edició excepcional de l'any passat que va haver de fer-se el juliol amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. El president del Festival, Pierre Lescure, i el Delegat General, Thierry Frémaux, han anunciat els títols seleccionats en una edició que ha batut el rècord de films presentats (2.200) i que pràcticament suposarà el retorn a les xifres habituals del festival més important del món, amb una previsió de 35.000 professionals i periodistes acreditats (en els anys prepandèmia la mitjana eren 40.000).

Canes celebrarà el seu 75è aniversari amb una gala especial el 24 de maig i amb una edició que torna a jugar a l'equilibri entre els grans noms del cinema actoral i la presència de grans estrelles com Tom Cruise -que rebrà un homenatge i presentarà 'Top Gun Maverick' en una sessió especial- o l'esperadíssim biopic d'Elvis Presley que ha dirigit l'australià Baz Luhrmann. També fora de competició es podrà veure 'Three thousand years of rising', el nou film de George Miller, el director de 'Mad Max'. La pel·lícula inaugural serà 'Z (comme Z)', del francès Michel Hazanavicious -guanyador de l'Oscar per 'The artist'-, definida per Thierry Frémaux com «una comèdia zombi», i que protagonitzen Berénice Bejo i Romain Duris.

Ruben Ostlund, Hirokazu Kore-eda, Cristian Mungiu i els germans Dardenne són els quatre realitzadors ja guanyadors de la Palma d'Or que podrien tornar a fer-se amb el preuat guardó. En la secció oficial competitiva, els acompanyen altres autors consagrats com David Cronenberg, que presentarà 'Crimes of the future', amb un repartiment estel·lar encapçalat per Viggo Mortensen, Kristen Stewart i Léa Seydoux, o James Gray, que ha dirigit 'Armaggedon time' amb Anthony Hopkins i Anne Hathaway. També hi haurà els darrers treballs del coreà Park Chan Wook, el francès Arnaud Desplechin, l'italià Mario Martone o el polonès Jerzy Skolimovski. Dels films anunciats aquest dijous només hi ha tres pel·lícules dirigides per dones: 'Les amandiers', de Valeria Bruni-Tedeschi, 'Star at noon', de Claire Denis i 'Showing up', de la nord-americana Kelly Reichardt. Fora de competició també destaquen dos films dedicats a estrelles del rock: 'Jerry Lee Lewis: trouble in mind', que ha dirigit en solitari Ethan Coen sense el seu germà Joel, i 'Moonage daydream', un film de Brett Morgen sobre David Bowie.

Tot i que hi havia forts rumors d'una presència notable de produccions espanyoles a l'edició d'enguany de Canes, en la roda de premsa d'aquest dijous no s'ha anunciat cap títol de producció espanyola o catalana. 'Bora bora', la darrera pel·lícula d'Albert Serra, protagonitzada per Sergi López i Benoit Magimel, no està, de moment, en la programació oficial del certamen. La decisió no és encara definitiva perquè els responsables del festival han assegurat que la pròxima setmana s'afegiran alguns títols nous entre els quals encara hi podria haver el film de Serra o el de Rodrigo Sorogoyen, un altre dels directors espanyols que sonaven amb força per ser a Canes. També podrien ser al festival, en aquest cas a la programació de les seccions paral·leles de la Quinzena de Realitzadors i la Setmana de la Crítica que s'anunciaran els pròxims dies, 'La maternal', el segon film de Pilar Palomero després de 'Las niñas'; 'Suro', la pel·lícula de Mikel Gurrea rodada a l'Alt Empordà i 'El agua', el debut de la valenciana Elena López Riera.