Arriant Produccions és una productora teatral que s'ha format a Olot amb l'objectiu de transmetre una educació amb valors més propera, divertida i fresca i amb la mirada posada en les noves generacions. La productora té al cap engegar obres de teatre interactives i teatralitzacions de gran format, però també accepta encàrrecs fets a mida per escoles o institucions. El líder de la productora és l'actor, educador i clown Jordi Planella, que compta amb més de 15 anys d'experiència professional. Ha estat actor a la companyia Cop de Clown de Toti Toronell i també a Antigua i Barbuda, on ha fet gires europees i actuacions internacionals.

Amb la reestrena de l'espectacle 'Massa Tip' al Núria Social d'Olot el passat 7 d'abril, Arriant Produccions es presentava al públic. L'espectacle reflexiona al voltant del malbaratament d'aliments i ho treballa des d'una mirada de clown i proposa algunes solucions als espectadors per reduir la quantitat de menjar que acaba a les escombraries. Amb aquesta primera posada en escena la productora teatral vol presentar-se en societat i oferir-se com a alternativa per educar amb valors a les noves generacions. La idea és arribar a un públic familiar a través de diferents tipus de muntatges, siguin de gran format o obres interactives i també animacions teatralitzades en fires i esdeveniments. Arriant Produccions també s'ofereix per fer encàrrecs a mida per a escoles i institucions que vulguin transmetre determinats valors a través del teatre. La productora és una nova branca d'Arriant Formació i Lleure.