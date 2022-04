El festival Còmic de Figueres arrenca avui amb ple al Teatre El Jardí per veure Sortint del búnquer. Amb l’espectacle de Jaïr Domínguez, Peyu i Neus Rossell, que ha exhaurit les entrades, i la iauguració de La conya en biblioteca arrenca la quinzena edició del festival, que s’allargarà fins diumenge.

La programació compta amb dotze espectacles, cinc activitats paral·leles i la segona edició del Concurs de vídeos i mem.

Després dels moments més crus de la pandèmia, la cita recupera la presència d’artistes internacionals com Julien Cottereau, que estrena AaAhBibi, un gran homenatge al circ tradicional, i torna a programar tres espectacles que han marcat la seva història.

A més, també tornen les activitats gratuïtes al carrer, com la proposta d’Escarlata Com riu la ciutat, una activitat per descobrir en família una Figueres diferent.