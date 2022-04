El Festival Còmic de Figueres va obrir dijous la quinzena edició amb l'espectacle "Sortint el Búnquer" i amb totes les butaques del Teatre Jardí plenes.

Amb un espectacle protagonitzat per Jair Domínguez, Peyu i Neus Rossell, el festival ha començat una programació que compta amb una vintena de propostes. Humoristes com Julien Cottereau, Leo Bassi o Gardi Hutter passaran per la capital de l'Alt Empordà.

Després de la sessió de cinema amb Cineclub Diòptria que va tenir lloc el dimarts 12 d’abril, el festival va començar a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres amb La conya en biblioteca. 15 anys, 15 lectures per a entrebancar-se de riure, un homenatge l'humor literari protagonitzat per una quinzena d’actors i intèrprets de Figueres, com Jaume Parès, Anna Turró, Felip Joana, Carme Gifre, Sebastià Roig, Santi Coll o Jordi Casals, entre molts altres.

Al vespre, el festival va donar el tret de sortida de la programació oficial amb un espectacle sense precedents. Per primer cop, els humoristes Jair Domínguez, Peyu i Neus Rossell van abandonar el plató habitual del programa El Búnquer i van ocupar l’escenari del Teatre El Jardí ple a vessar amb gairebé 900 persones aplaudint i rient.

Els tres artistes van oferir un directe únic de gairebé dues hores, mostrant a fans i seguidors el funcionament intern del programa radiofònic a través de vídeos, anècdotes i la interacció amb el públic.

El Festival Còmic ha començat aquesta nova edició caracteritzada per una programació d’alta qualitat, amb artistes nacionals i internacionals de renom que actuaran a Figueres fins al diumenge 17 d’abril. Avui tindran lloc els espectacles Com riu la ciutat d’Escarlata Circus, que ha començat a les onze del matí i durarà tot el dia, recorrent els carrers de la ciutat; Hula Hoopla, de l’acròbata Julot Cousins (12h i 16h); THE ONE & the one, de Anna De Lirium i Colette and Gomette (17h); aaAhh Bibi, de l’actor francès Julien Cottereau (19h), i Zic-Zag, del mim belga Joseph Collard.