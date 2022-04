El Festival Còmic de Figueres ha tancat la seva 15ena edició amb èxit de públic i la sensació d'haver-lo "recuperat on es van deixar el 2019". El codirector del certamen, Xavier Valentí, assenyala que després de dos anys marcats per les restriccions per la pandèmia, aquest 2022 han pogut celebrar un festival "com abans" amb els aforaments plens. Valentí no ha volgut destacar cap dels espectacles, però ha posat de relleu que molts s'han omplert, si bé reconeix que els que comptaven amb artistes mediàtics han estat els que més interès han despertat entre els assistents. Val a dir, però, que alguns com 'Sortint del búnquer', 'Humor de micro' o 'Julien Cottreau' han estat dels més concorreguts.

Amb tot, des del Festival Còmic esperen que l'èxit de públic d'aquest any serveixi de referent de cara a properes edicions. "Com totes les activitats teatrals ens hem de reinventar, però la voluntat de l'organització, de la ciutat com del públic, la voluntat és seguir continuant amb un certamen que concentra tanta gent i que és una crida per a aquest primer període vocacional de Setmana Santa a Catalunya", assenyala Valentí.

El Còmic es tanca aquest diumenge amb l'actuació del popular Leo Bassi a la Cate. Per Figueres, però, hi hauran passat artistes tan populars com Julien Cottreau o els membres del programa de Catalunya Ràdio El Búnquer. De fet, l'espectacle d'en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez és un dels que va esgotar totes les entrades.

Humor de Micro, que reunia veus populars com Magí Garcia i Manel Vidal de la Sotana, la humorista Judit Martín o la mateixa Neus Rossell va reunir unes 900 persones al Teatre Jardí de Figueres. " Totes les propostes han tingut concurrència. Hi havia ganes de fer coses i la setmana santa hi ha convidat", assenyala el coodirector del Festival Còmic.

Més ganes d'humor

Per a Valentí ha estat "molt important" haver celebrat el festival "amb més humor" que la resta. "Ha estat un any per celebrar i per tirar endavant noves edicions amb molt d'optimisme. Hi havia moltes ganes entre la gent, després de dos anys complicats per la pandèmia", ha conclòs.