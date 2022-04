Llum i pluja són els dos conceptes que defineixen Luzia, el nou espectacle del Cirque du Soleil. De la combinació d’aquests dos, n’apareix l’arc de Sant Martí, un fenomen meteorològic òptic que dispersa llum i que la nostra vista capta en forma de colors vermell, taronja, groc, verd, blau i violat. Una autèntica festa pels sentits que ha estat traslladada sota la carpa del Cirque du Soleil pel director Daniele Finizi Pasca, i que submergirà al públic en un autèntic viatge.

Però no tot es tracta d’acrobàcies i muntatges audiovisuals: darrere els vestidors, i entre els 110 treballadors de la companyia, hi trobem Montse Sabaté, de Granollers, que durant el confinament va establir-se a Tossa amb la seva parella. Humilment es defineix com a «assistent de vestuari», encara que la seva feina engloba moltíssimes coses més. En el seu dia a dia, està acompanyada per tres figurinistes més que volten de ciutat a ciutat amb la resta d’equip del circ. «La nostra feina és posar maco l’espectacle», diu Sabaté. I reivindica que, tot i que a la seva feina a vegades és poc reconeguda, «no és cert que sigui invisibilitzada». «L’espectacle queda maco perquè tècnics i assistents ens coordinem per fer-ho tot més bonic dalt l’escenari», assegura. Una tasca molt elaborada que requereix moltes hores de feina. De fet, Sabaté explica que la seva rutina consisteix en aixecar-se ben aviat per revisar tot el vestuari, sabates i accessoris «per detectar si hi ha algun foradet, alguna cremallera trencada o alguna sola de sabata desgastada i arreglar tot el que sigui necessari». També pentinen perruques, preparen el maquillatge i planxen tot el vestuari. Una feina ben diferent a la que feia abans com a veterniària, però sembla que la vida la va portar al món del circ per quedar-s’hi. «El meu home era tècnic en un altre espectacle del Circ du Soleil. Tenia una vida molt nòmada, passava moltes temporades fora de casa i va arribar un moment que vaig haver de prendre una decisió i anar-me’n a l’aventura amb ell», assegura.

L’artesania que requereix el seu ofici l’entusiasma perquè no només es tracta d’arreglar el vestuari sinó també canviar cordons de sabates, pintar-les o, fins i tot, canviar-ne les soles. «En el cas de Luzia tenim efecte de pluja i, per tant, les sabates han de ser especials per no relliscar. Per això també cal revisar-les cada dia i tenir-les en bones condicions», explica la figurinista mentre afegeix que «sempre m’ha agradat molt treballar amb les mans, i quan vaig entrar en contacte amb la roba i el món del vestuari vaig saber que era el meu lloc».

Tot i que la vida nòmoda de circ li agrada, reconeix que no tenir casa a vegades pot arribar a ser esgotador. Per això, just abans de la pandèmia, ella i la seva parella van decidir agafar-se un any sabàtic i establir el seu «camp base» a casa d’uns familiars a Tossa de Mar, però el covid els va obligar a estar-s’hi més del compte. «Nosaltres som de Granollers però no tenim casa, casa nostra és el circ, tot i que ara Girona també ho és una mica», apunta Sabaté. I, malgrat que la pandèmia els va fer estar més temps parats del que els hi hauria agradat, va aprofitar per formar-se i endinsar-se en el món de la joieria per no deixar enrere les tasques manuals.

Aquest any el Cirque du Solei ha pogut tornar a obrir la seva carpa per presentar l’espectacle Luzia, que girarà per Barcelona, Alacant, Madrid i Suïssa. Un moment que «esperaven amb il·lusió» i que trobaven molt a faltar. De fet, Sabaté reconeix que «al principi costa agafar el ritme de voltar cada dos o tres mesos de ciutat a ciutat, però al final t’hi acostumes». «El més pesat és muntar i desmunatar la carpa, però és una feina molt cooperativa i un treball de tot l’equip que és molt simbòlic i significatiu», apuntava. Al circ, Sabaté assegura que hi ha trobat «una família» i les ganes de treballar conjuntament «per oferir el millor espectacle».